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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۰۳

در پایان معاملات امروز

شاخص کل بورس وارد کانال ۱.۵ میلیون واحدی شد

شاخص کل بورس وارد کانال ۱.۵ میلیون واحدی شد

شاخص کل بورس لحظاتی قبل با ثبت جمعا ۵۲ هزار واحد افت در معاملات امروز، به کانال ۱.۵ میلیون واحد سقوط کرد و روی ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار واحد ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس دقایقی قبل وارد کانال ۱.۵ میلیون واحدی شده و با افت ۵۲ هزار واحدی (منفی ۳.۲۲ درصد) به رقم ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار واحد کاهش یافت.

بخش عمده‌ای از نمادهای معاملاتی در فرآیند امروز بازار سرمایه، بین ۴ تا ۵ درصد کاهش ارزش سهام داشته و اکثراً به حداقل دامنه نوسان رسیده‌اند. هر چند که برخی از نمادها نیز توانستند به نزدیک سقف دامنه نوسان (مثبت ۵ درصد) برسند که نماد بکاب با رشد ۴.۹۸ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را داشته است.

اما نمادهای وتجارت، سیتا، خودرو، شپدیس، ومعادن، کاما و فارس از اصلی ترین نمادهایی بودند که افت منفی ۵ درصدی ارزش سهام خود را در معاملات امروز تجربه کردند.

کد مطلب 5029186

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