شاخص کل بورس وارد کانال ۱.۵ میلیون واحدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس دقایقی قبل وارد کانال ۱.۵ میلیون واحدی شده و با افت ۵۲ هزار واحدی (منفی ۳.۲۲ درصد) به رقم ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار واحد کاهش یافت.

بخش عمده‌ای از نمادهای معاملاتی در فرآیند امروز بازار سرمایه، بین ۴ تا ۵ درصد کاهش ارزش سهام داشته و اکثراً به حداقل دامنه نوسان رسیده‌اند. هر چند که برخی از نمادها نیز توانستند به نزدیک سقف دامنه نوسان (مثبت ۵ درصد) برسند که نماد بکاب با رشد ۴.۹۸ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را داشته است.

اما نمادهای وتجارت، سیتا، خودرو، شپدیس، ومعادن، کاما و فارس از اصلی ترین نمادهایی بودند که افت منفی ۵ درصدی ارزش سهام خود را در معاملات امروز تجربه کردند.