ابراز امیدواری «گروسی» به تقویت مناسبات آژانس با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آژانس، «رافائل گروسی» در سخنرانی افتتاحیه شصت و چهارمین نشست سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر از توافق با ایران در خصوص اجرای توافقنامه‌های پادمانی استقبال و ابراز امیدواری کرد که این اتفاق به تقویت همکاری و اعتماد دوجانبه منجر شود.

وی در ادامه توضیح داد که این نهاد بین‌المللی به صورت دائم اجرای تعهدات هسته‌ای ایران را ذیل برجام به شورای حکام گزارش می‌کند.

گروسی افزود: آژانس به راستی‌آزمایی درباره عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده توسط ایران طبق معاهده پادمانی ادامه می‌دهد. همچنین ارزیابی‌ها درباره عدم وجود مواد هسته‌ای و فعالیت‌های اعلام نشده ادامه دارد.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به تهران و دیدار با مقامات ایرانی گفت: ما درباره مسائل اجرایی پادمانی مورد نظر به توافق رسیدیم. آژانس سپس طبق پروتکل الحاقی به یکی از دو مکان دسترسی و بازرسان از محیط نمونه برداری کردند که متعاقباً بررسی خواهد شد. دسترسی به مکان دوم نیز برای این ماه برنامه‌ریزی شده است.

شصت‌وچهارمین نشست کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با حضور فیزیکی و مجازی نمایندگان، سفرا و مقامات ارشد ۱۷۱ در مرکز بین‌المللی وین آغاز شد.

بر اساس دستورالعمل‌های بهداشتی دولت اتریش، تنها دو نفر از هر هیات می‌توانند در این نشست به صورت حضوری شرکت کنند.