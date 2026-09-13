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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۳۲

یک نفر از هر ۱۳ بزرگسال جوان بیماری پنهان قلبی دارد

یک نفر از هر ۱۳ بزرگسال جوان بیماری پنهان قلبی دارد

بیماری قلبی اغلب دهه‌ها قبل از بروز علائم شروع می‌شود و یک مطالعه جدید بزرگ نشان می‌دهد که این بیماری چقدر زود شروع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، دکتر «هنینگ بوندگارد»، نویسنده مطالعه از بیمارستان دانشگاه ریگس‌هاسپیتالت-کپنهاگ در دانمارک گفت: «در حال حاضر، خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک در فرد بر اساس عوامل خطر مانند سن، جنسیت، وضعیت سیگار کشیدن، فشار خون و سطح کلسترول تخمین زده می‌شود و این تعیین می‌کند که آیا استراتژی‌های پیشگیری اولیه تجویز می‌شوند یا خیر.»

او گفت: «این رویکرد بر اساس تخمین است - نه بر اساس آگاهی از وجود بیماری واقعی (یعنی پلاک‌های آترواسکلروتیک). و ما ممکن است فرصت‌های مهمی را برای پیشگیری از حوادث قلبی عروقی در افرادی که آترواسکلروز در آنها سال‌ها پیش ایجاد شده است، از دست بدهیم.»

محققان بیش از ۱۶۰۰۰ بزرگسال را که هیچ بیماری قلبی شناخته شده‌ای نداشتند، با استفاده از تصویربرداری برای تشخیص آترواسکلروز خاموش - تجمع پلاک در شریان‌های قلب، گردن و پا - اسکن کردند.

نتیجه: بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان (۵۷.۱ درصد) به این بیماری مبتلا بودند که به گفته کارشناسان عامل اکثر مرگ و میرهای قلبی عروقی در سراسر جهان است.

حتی قابل توجه‌تر اینکه، از هر ۱۳ بزرگسال جوان ۱۸ تا ۲۹ ساله، ۱ نفر علائم بیماری را نشان داده است. در سنین ۶۰ تا ۷۰ سال، این تعداد به ۹ نفر از هر ۱۰ نفر افزایش یافت.

محققان همچنین دریافتند که این بیماری بر اساس جنسیت به طور متفاوتی پیشرفت می‌کند- در مردان زودتر ظاهر می‌شود اما در زنان در حوالی یائسگی به شدت افزایش می‌یابد.

آنها یک کارآزمایی بالینی بزرگ را برنامه‌ریزی می‌کنند تا ببینند آیا این رویکرد می‌تواند روند بیماری را کُند کند و به جلوگیری از حملات قلبی و سکته مغزی کمک کند یا خیر.

کد مطلب 6945347

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    نظرات

    • NP DE ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
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      چرا گاهی یک انسان می تونه حل کننده ی بسیاری از مشکلات و کمک کننده بشه اما به خودش که برسه نمی تونه عاجز و ناتوانه ؟ احساس می کنه تمام درها به روش بسته شده

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