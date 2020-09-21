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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۶:۲۰

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمنان:

سمنان کمترین نرخ بیکاری را در کشور دارد/ضرورت توسعه مشاغل خانگی

سمنان کمترین نرخ بیکاری را در کشور دارد/ضرورت توسعه مشاغل خانگی

سمنان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمنان با تأکید بر لزوم توسعه مشاغل خانگی در استان گفت: سمنان کمترین نرخ بیکاری در کشور را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غنیان بعدازظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی آغاز طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان سمنان به میزبانی جهاد دانشگاهی سمنان اظهار داشت: آمار بیکاری در سطح استان نسبت به میانگین کشور پایین‌تر است و سمنان کمترین نرخ بیکاری در کشور را به خود اختصاص داد.

وی بابیان اینکه اگر از ظرفیت تعاونی‌ها بیشتر و بهتر استفاده کنیم، جایگاه سمنان در زمینه بیکاری به نسبت دیگر استان‌ها ارتقا نیز پیدا خواهد کرد، افزود: ثبت‌نام متقاضیان در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان سمنان آغاز شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه توسعه مشاغل خانگی در راستای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه inhb.ir برای ثبت‌نام اقدام کنند.

غنیان با اشاره به اینکه دبیرخانه این طرح ملی در جهاد دانشگاهی استان سمنان راه‌اندازی شده است، خاطرنشان کرد: داشتن حداقل سن ۱۸ سال، بومی استان بودن فرد متقاضی، عدم اشتغال تمام‌وقت و نداشتن بیمه کارفرمایی از شرایط اصلی برای ثبت‌نام در این طرح است.

کد مطلب 5029464

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