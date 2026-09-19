به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فرجی، معاون سازمان و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در نشست مشترک با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری اظهار کرد: نوغانداری تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از میراث بومی و ظرفیت مهم معیشتی روستاهای کشور به شمار میرود که احیای آن میتواند زمینهساز توسعه پایدار جوامع روستایی باشد.
وی افزود: برای بازگشت صنعت ابریشم به جایگاه واقعی خود، باید از ظرفیت شبکه گسترده ترویج کشاورزی، توانمندسازی مروجان، کشاورزان پیشرو و تلفیق دانش بومی با مطالعات علمی روز بهره گرفت.
فرجی با اشاره به فعالیت دبیرخانه ملی «دانش بومی کشاورزی» در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت: این دبیرخانه نقش مهمی در شناسایی، ثبت و بهرهگیری از تجربیات ارزشمند نوغانداران کشور دارد و میتواند زمینه انتقال این دانش به نسلهای آینده را فراهم کند.
همکاری برای توسعه زنجیره ارزش ابریشم
در این نشست، محمدابراهیم حسننژاد، معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری نیز با تأکید بر اهمیت توسعه زنجیره ارزش نوغانداری اظهار کرد: توسعه پایدار روستایی بدون پیوند با ظرفیتهای کشاورزی و صنایع تبدیلی امکانپذیر نیست و استفاده از توان تخصصی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی میتواند مسیر ارتقای تولید و تکمیل زنجیره ارزش ابریشم را هموار کند.
وی افزود: از میان ۱۴ زنجیره ارزش تعریفشده در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، ۵ زنجیره به حوزه کشاورزی اختصاص یافته و راهبرد این معاونت، همافزایی با وزارت جهاد کشاورزی و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی حوزه آموزش و ترویج برای ارتقای کیفیت تولید است.
حسننژاد ادامه داد: برای عبور از چالشهای صنعت نوغانداری، نیازمند مداخلات علمی و استفاده از ظرفیتهای آموزشی و ترویجی هستیم تا با تکیه بر دانش فنی، این صنعت به جایگاه شایسته خود بازگردد.
وی با اشاره به برنامه بازسازی صنعت نوغانداری گفت: در گام نخست، حمایت از ۴۰۰۰ خانوار در ۱۳ استان کشور به صورت پایلوت برنامهریزی شده است تا با نظارت ترویج کشاورزی، دانش نوین به تولیدکنندگان منتقل و زمینه اشتغال پایدار در مناطق روستایی تقویت شود.
معاون اقتصادی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاستجمهوری اظهار کرد: ساماندهی زنجیره ارزش تولید ابریشم، تقویت نقش تشکلها و استفاده از ظرفیت زنان روستایی میتواند ارزش افزوده این صنعت را افزایش داده و مسیر توسعه پایدار روستاها را هموار کند.
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