به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، آئین افتتاحیه بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با پایان یافتن بخش‌های مقدماتی و در آستانه آغاز رقابت‌های اصلی این رویداد هنری روز دوشنبه سی‌ام شهریور ساعت ۱۵:۳۰ در سالن اصلی مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی با حضور هنرمندان، مسئولان فرهنگی و علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی برگزار می‌شود.

رونمایی از مجموعه نمایشنامه «۸ صحنه از جنگ رمضان» شامل هشت اثر تازه از نویسندگان تئاتر کشور با تمرکز بر رویدادها و واقعیات جنگ رمضان بخشی از این مراسم است.

همچنین در این مراسم از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان تجلیل می‌شود.

دبیرخانه جشنواره جهت تسهیل در تردد شرکت‌کنندگان و مهمانان این آئین، هماهنگی‌های لازم را انجام داده و امکان استفاده از پارکینگ مجموعه واقع در ضلع جنوب غربی میدان آزادی برای مدعوین فراهم شده است.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.