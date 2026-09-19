به گزارش خبرگزاری مهر از پایگاه اطلاعرسانی حوزه نمایندگی ولیفقیه، حجتالاسلام والمسلمین سید حسن ربانی، نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی، در اختتامیه نشست فصلی مدیران و مسئولان حوزههای نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی، بر ضرورت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کشور تأکید کرد.
وی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی را فراتر از یک مسئله اقتصادی دانست و اظهار کرد: این موضوع با اخلاق، فرهنگ مصرف، حفظ منابع طبیعی و امنیت غذایی کشور ارتباط مستقیم دارد و باید برای کاهش آن برنامهریزی و اقدام جدی صورت گیرد.
ربانی افزود: کاهش ضایعات محصولات کشاورزی علاوه بر افزایش بهرهوری و جلوگیری از هدررفت محصولات، میتواند نقش مؤثری در تأمین پایدار مواد غذایی و تقویت امنیت غذایی کشور داشته باشد.
نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی برای جلوگیری از اسراف گفت: بخشی از مسیر کاهش ضایعات به اصلاح الگوی مصرف و افزایش آگاهی عمومی بازمیگردد و باید فرهنگ استفاده صحیح از محصولات کشاورزی و پرهیز از اسراف بیش از گذشته در جامعه تقویت شود.
وی با اشاره به میزان سالانه ضایعات محصولات کشاورزی اظهار کرد: سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن از محصولات کشاورزی ضایع میشود و در شرایط اقتصادی کنونی کشور نباید اجازه دهیم چنین حجم قابل توجهی از محصولات و منابع تولید هدر رود.
تأکید بر تقویت انسجام ملی
ربانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصههای منطقهای و بینالمللی گفت: امروز عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته شده است و این دستاورد حاصل ایستادگی، مقاومت و تلاش ملت ایران است.
وی با اشاره به برخی دیدارها و نشستهای بینالمللی اظهار کرد: در برخی دیدارها، مسئولان کشورهای مختلف در گفتوگوهای خصوصی مطالبی را مطرح میکنند که نشاندهنده نگاه متفاوت آنان نسبت به مواضع رسمی دولتهایشان است.
نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برخی مسئولان کشورهای مخالف جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای خصوصی مواضعی متفاوت با مواضع رسمی دولتهای خود بیان کردهاند و حتی در برخی نشستها عنوان کردهاند که «دلمان با شماست» و در صورت نیاز جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کمک به صورت غیرعلنی را دارند.
ربانی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که کشور با مسائل و چالشهای مختلف مواجه است، اختلافافکنی و ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان به مصلحت کشور نیست و همه باید در مسیر تقویت انسجام و همبستگی حرکت کنند.
وی افزود: حفظ وحدت، همراهی و همدلی از الزامات اساسی برای تقویت اقتدار کشور و خنثی کردن توطئههای دشمنان است.
امنیت غذایی؛ مؤلفهای از استقلال کشور
نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مطالبات رهبر شهید انقلاب در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی خاطرنشان کرد: باید با تلاش و برنامهریزی، ظرفیتهای بخش کشاورزی را تقویت کنیم تا کشور در زمینه تأمین امنیت غذایی به استقلال برسد.
وی امنیت غذایی را یکی از مؤلفههای مهم استقلال و اقتدار کشور دانست و اظهار کرد: نمیتوان نسبت به تأمین پایدار نیازهای غذایی جامعه بیتفاوت بود و همه ظرفیتها باید برای تحقق این هدف به کار گرفته شود.
ربانی در پایان تأکید کرد: تحقق استقلال در حوزه امنیت غذایی یک مسئولیت ملی است و همه بخشهای مرتبط باید برای تحقق این هدف و ادامه مسیر مورد تأکید رهبر شهید انقلاب تلاش کنند.
نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، آن را عاملی مؤثر در افزایش بهرهوری، جلوگیری از هدررفت منابع و تقویت امنیت غذایی کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر از پایگاه اطلاعرسانی حوزه نمایندگی ولیفقیه، حجتالاسلام والمسلمین سید حسن ربانی، نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی، در اختتامیه نشست فصلی مدیران و مسئولان حوزههای نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی، بر ضرورت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کشور تأکید کرد.
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