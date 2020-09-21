انقلاب اسلامی ایران موجب بیداری جهان اسلام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی در حاشیه برپایی نمایشگاه عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی لرستان همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به چالش کشیدن سلطه سیاسی فرهنگی غرب توسط ملت ایران خاصه رهبری نظام، یکی از مهم‌ترین حوادث قرن بود و باعث دغدغه دنیای غرب شد به همین خاطر از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون در تلاش بوده‌اند تا نفوذ معنوی انقلاب را در میان ملت‌های مظلوم و آزادی خواه جهان دچار شکست کنند.

وی، بیان داشت: حاملان و عاملان گفتمان غرب به رهبری آمریکا، برای تقابل با گفتمان انقلاب اسلامی، پروژه‌های مختلفی از قبیل جنگ نظامی، ترور، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی را عملیاتی کردند اما با هوشیاری ملت ایران، رهبری مقام معظم رهبری، تاکنون نتوانستند به هدف خود که فروپاشی گفتمان انقلاب اسلامی است برسند.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، عنوان کرد: راهبرد شناسان آمریکایی برای حفظ سلطه سیاستمداران کاخ سفید در منطقه، در تلاش هستند تا به دنبال نوع دیگری از تقابل که همان نبرد نرم افزاری باشد، برای مقابله با اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی، افزود: از توطئه دشمنان این نظام خاصه شیطان بزرگ آمریکا در طول تاریخ انقلاب اسلامی، القا و ترویج بدبینی به نظام اسلامی بوده و هست و از مظلومیت این انقلاب آن است که پشت غبار غلیظی از تبلیغات خصمانه دشمنان قسم‌خورده این ملت قرارگرفته و صدها رسانه صوتی، تصویری، نوشتاری و هزاران مغز و قلم مزدور درصدد بزرگ کردن ضعف‌ها و انکار کردن موفقیت چشم‌گیر ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و هدف دشمن از این حربه، کمرنگ کردن مشارکت مردم در اتفاقات مهم سیاسی مثل انتخابات است.

وی، در بخش دیگری از سخنان خود انقلاب شکوهمند اسلامی را ریشه تمامی انقلاب‌ها و دگرگونی‌های بنیادی در جهان اسلام دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران همان‌طور که توسط صاحب‌نظران تشخیص داده شد، به رهبری ولی فقیه، حرکت بیداری در جهان اسلام به وجود آورده و نقش الهام دهنده برای تمامی نیروها و جریان‌های بیدار الگوی واقعی شده است.