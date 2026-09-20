عالمیان: پیروزی تنیس روی میز ایران برابر هند یک برد تاریخی بود

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، نوشاد عالمیان، ملی‌پوش تنیس روی میز ایران پس از پیروزی ۳ بر صفر تیم ملی کشورمان برابر هند در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا گفت: برد مقابل هند یک برد تاریخی و خیلی خوب برای ما بود. هند تیم سختی است، اما توانستیم با نتیجه‌ای قاطع ۳ بر صفر این تیم را شکست دهیم.



وی افزود: در حال حاضر در گروه خود صدرنشین هستیم و امیدوارم در دیدار برابر اندونزی نیز به پیروزی برسیم و بتوانیم به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله بعد مسابقات شویم. تیم ملی تنیس روی میز ایران پیش از این دیدار نیز پاکستان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داده بود و با پیروزی برابر هند در صدر گروه قرار گرفت.