عالمیان: پیروزی تنیس روی میز ایران برابر هند یک برد تاریخی بود

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، نوشاد عالمیان، ملیپوش تنیس روی میز ایران پس از پیروزی ۳ بر صفر تیم ملی کشورمان برابر هند در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا گفت: برد مقابل هند یک برد تاریخی و خیلی خوب برای ما بود. هند تیم سختی است، اما توانستیم با نتیجهای قاطع ۳ بر صفر این تیم را شکست دهیم.
وی افزود: در حال حاضر در گروه خود صدرنشین هستیم و امیدوارم در دیدار برابر اندونزی نیز به پیروزی برسیم و بتوانیم به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله بعد مسابقات شویم. تیم ملی تنیس روی میز ایران پیش از این دیدار نیز پاکستان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داده بود و با پیروزی برابر هند در صدر گروه قرار گرفت.
ملی پوش تنیس روی میز برد قاطعانه برابر هند در بازیهای آسیایی را یک برد تاریخی و ارزشمند توصیف کرد و گفت: امیدوارم با شکست اندونزی به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله بعد شویم.
به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، نوشاد عالمیان، ملیپوش تنیس روی میز ایران پس از پیروزی ۳ بر صفر تیم ملی کشورمان برابر هند در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا گفت: برد مقابل هند یک برد تاریخی و خیلی خوب برای ما بود. هند تیم سختی است، اما توانستیم با نتیجهای قاطع ۳ بر صفر این تیم را شکست دهیم.
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