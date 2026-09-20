خبرگزاری مهر، گروه استانها- عاطفه وفائیان: مشهد مقدس سالانه میزبان میلیونها دلدادهای است که بیش از ۸۰ درصد آنها جادهها را برای رسیدن به حریم امن رضوی انتخاب میکنند؛ از خودروهای شخصی خانوادهها گرفته تا ناوگان اتوبوسرانی عمومی. این حجم عظیم از تردد نشان میدهد که توسعه و ایمنسازی مسیرهای زمینی، صرفاً یک پروژه عمرانی ساده نیست، بلکه پاسخی مستقیم به مطالبه عمومی، کاهش حوادث جادهای و فراهم آوردن آرامش و امنیت برای سفرهای زیارتی مردم در سراسر کشور است.
نگاه به نقشه راههای کشور بیانگر یک عقبماندگی تاریخی در شبکه آزادراهی شرق است؛ از مجموع بیش از ۲۴۰۰ کیلومتر آزادراه احداثشده در کشور، سهم استانی با محوریت پایتخت معنوی ایران، تنها حدود ۳۰ و اندی کیلومتر است. این سهم ناچیز در برابر بار سنگین ترافیک و حجم بالای زائران، ضرورت توجه جدی و فوری به تکمیل شریانهای اصلی و اتصال محورهای مواصلاتی خراسان رضوی به شبکه بزرگراهی کشور را دوچندان میکند.
نقشه راه اجرای پروژه حرم تا حرم اکنون بر پایهای منطقی و دوطرفه استوار شده است؛ بهطوریکه اجرای عملیات همزمان از سمت سمنان به مشهد و همچنین از مبدأ مشهد بهسوی سمنان در دستور کار قرار دارد. این همافزایی و سرعتبخشی به فازهای اجرایی، نویدبخش آن است که بهزودی شریانهای اصلی منتهی به پایتخت معنوی کشور از استانداردهای ایمن آزادراهی برخوردار شوند و سفری سریعتر، مطمئنتر و شایستهتر برای زائران و مجاوران رقم بخورد.
شتابگیری عملیات اجرایی آزادراه «حرم تا حرم» با ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
حجتالاسلام علی عسکری، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت این پروژه کلان ملی اظهار کرد: آزادراه حرم تا حرم یکی از مصوبات اصلی کارگروه ملی زیارت بوده است. با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد زائران امام رضا (ع) به صورت زمینی و با خودروهای شخصی یا ناوگان اتوبوسرانی مشرف میشوند، این آزادراه نقشی تعیینکننده در تسهیل زیارت دارد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی با اشاره به روند تاریخی این پروژه افزود: این آزادراه در مقطع قم تا گرمسار اجرا شد، اما پس از آن به حالت مسکوت درآمد. با ارتقای کارگروه ملی زیارت به «شورای ملی زیارت» و پیگیریهای مستمر، این موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفت و در جلسهای در تهران با حضور معاون معاون اول رئیسجمهور و مسئولان اجرایی برگزار شد، بر ضرورت سرعتبخشی به این پروژه تأکید شد. این پروژه به دلیل تأخیر در اجرا، به عنوان ترک فعل مورد توجه کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفت و با ورود جدی کمیسیون اصل ۹۰، گشایشی در کار حاصل شد که منجر به افتتاح قطعه گرمسار تا سمنان توسط وزیر راه و شهرسازی گردید.
وی در ادامه با اشاره به آغاز عملیات از سمت مشهد بیان کرد: با توجه به اینکه مسیرهای سمنان-شاهرود-سبزوار-نیشابور-مشهد از پرترددترین محورهای زیارتی کشور هستند، پیگیر بودیم که عملیات راهسازی از سمت مشهد نیز آغاز شود.
عسکری بیان کرد: قرارگاه خاتمالانبیاء توقف کامل پروژه را در دستور کار نداشت، بلکه انتقادی به سهم دولت در قرارداد داشتند که انتقاد واردی بود. با اصلاحات صورتگرفته، سهم دولت در این قرارداد افزایش یافته و مشکل مرتفع شده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی ضمن تأکید بر وجود عقبماندگیها در برخی مسیرهای جادهای خراسان رضوی، تصریح کرد: اگرچه اولویت ما سرعتبخشی به آزادراه حرم تا حرم است، اما در سایر محورهای مواصلاتی نیز با چالشهایی روبرو هستیم که با همکاری دولت و مجلس برای بهبود وضعیت آنها تلاش میکنیم.
تصمیمگیریهای غیرمنطقی وزارت راه در آزادراه حرم تا حرم دفاعناپذیر است
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود کمیسیون اصل نود مجلس به موضوع اقدامات زیربنایی کشور و بهویژه پروژه آزادراه حرم تا حرم، اظهار کرد: در اجرای پروژههای زیربنایی و احداث آزادراهها و مسیرهای جادهای، قاعده و منطق ایجاب میکند که عملیات اجرایی از محورهایی آغاز شود که حجم تردد و بار ترافیکی خودروها در مقایسه با سایر نقاط بیشتر است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی در تشریح این موضوع افزود: عمده خودروها اعم از ناوگان حملونقل عمومی و وسایل نقلیه شخصی که با هدف زیارت به سمت مشهد مقدس حرکت میکنند، در طول مسیر بهتدریج به مقاصد خود رسیده یا وارد مسیرهای فرعی میشوند؛ بهطوریکه تردد خودروها در حدفاصل مشهد به نیشابور بهمراتب بیشتر از مسیر نیشابور به سبزوار و سایر بخشها است، بنابراین تسهیل تردد و احداث بزرگراه باید با اولویت این مسیرهای پرتردد تعریف میشد.
وی با انتقاد از وضعیت فعلی این محور تصریح کرد: متأسفانه در پروژه آزادراه حرم تا حرم این ملاحظات رعایت نشده و مسیر از قم تا سمنان در حالی ایجاد شده که تردد بالایی ندارد، اما بخشهای مهم و منتهی به مقصد اصلی یعنی مشهد مقدس کاملاً رها شده و هیچ اقدامی در آن صورت نگرفته است.
پژمانفر اقدامات و تصمیمگیریهای صورتگرفته در این زمینه را غیرمنطقی و غیرقابلدفاع دانست و تأکید کرد: اتخاذ چنین تصمیماتی بدون پشتوانه کارشناسی موجب نارضایتی شدید مردم شده است؛ لذا انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی پروژهها را بر اساس اصول منطقی، اولویتبندی دقیق مسیرها و ملاحظات عمومی پیش ببرد و مانع از تأثیرگذاری مداخلات منطقهای و اجرای تکهای و ناقص طرحهای زیربنایی شود.
آغاز پرقدرت عملیات اجرایی قطعه مشهد در آزادراه حرم تا حرم طی روزهای آینده
علیاصغر نخعیراد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه آزادراه حرم تا حرم اظهار کرد: این طرح ملی از قم تا سمنان به مرحله اجرا رسیده و نهایی شده است و در حال حاضر بخش باقیمانده و اصلی آن، مسیر سمنان تا مشهد است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در تشریح موانع پیشآمده در روند سرمایهگذاری این پروژه افزود: در دولت شهید رئیسی اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت؛ درخواست پیمانکار این بود که سهم مشارکت خود را از هفتاد درصد به سی درصد کاهش دهد تا سهم دولت به هفتاد درصد برسد. در نهایت، هیئت دولت سهم مشارکت پنجاه–پنجاه را مصوب کرد که با تغییر دولت، ابلاغ و اجرای آن متوقف شد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه اخیراً این مصوبه به نتیجه رسید و مشارکت ۵۰ درصدی میان دولت و سرمایهگذار نهایی شد تا پروژه برای قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) توجیه اقتصادی داشته باشد.
نخعیراد با اشاره به آغاز مجدد عملیات عمرانی در این محور گفت: پیش از این پروژه فعال بود اما پیشرفت آن شتاب و کیفیت لازم را نداشت. با تصویب این سهمبندی، امیدواریم در همین ماه مهر، کلنگ قطعه اول از سمت مشهد به طرف سمنان بر زمین بخورد و عملیات اجرایی با شدت و قدرت بالایی آغاز شود. این پروژه بهصورت همزمان و فازبندیشده، هم از سمت سمنان به مشهد و هم از سمت مشهد به سمنان پیش خواهد رفت و با توجه به توانمندی و خوشقولی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، امید میرود طبق برنامه زمانبندی به پیش برود و در آیندهای نزدیک به بهرهبرداری کامل مردم برسد.
سهم ناچیز خراسان رضوی از آزادراههای کشور جبران میشود
حجتالاسلام حسن اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت زیرساختهای مواصلاتی اظهار کرد: در حوزه زیرساختی، استان خراسان رضوی و بهطور کلی شرق کشور با یک عقبماندگی مواجه است؛ بهطوری که از مجموع حدود دو هزار و چهارصد کیلومتر آزادراهی که عمدتاً پس از انقلاب در کشور توسعه یافته است سهم این خطه تنها حدود سی و چند کیلومتر است که این آمار نشاندهنده یک عقبماندگی چندین دههای در این بخش است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح آزادراه حرم تا حرم افزود: پس از تصویب این پروژه، قاعده بر این بود که عملیات اجرایی از سمتی آغاز شود که به دلیل وجود بارگاه منور امام رضا (ع) و حجم بالای سفرهای جادهای سالانه اعم از حملونقل عمومی، اتوبوس و خودروهای شخصی، بیشترین بار جمعیتی و ترافیکی را دارد.
وی بیان کرد: متأسفانه پروژه آزادراه حرم تا حرم از سمت مشهد آغاز نشد و مسیر قم–گرمسار در استان سمنان در حال پیگیری و اجرا قرار گرفت، امیدواریم بر اساس تفاهم جدید منعقدشده، روند اجرای این پروژه با سرعت پیش برود و مردم عزیز استان خراسان رضوی و زائران نتایج مطلوب آن را مشاهده کنند.
نظر شما