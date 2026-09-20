https://mehrnews.com/x3d6Z7 ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۱ کد مطلب 6953252 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۱ پرچمداری مردم انقلابی سلماس در موج ۲۰۴ شبهای مقاومت ملی ارومیه - در تداوم اجتماعات شبانه، مردم انقلابی سلماس در دویست و چهارمین موج اقتدار ملی در خیابان ایستادگی کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6953252 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۴ شب ایستادگی مردم نورآباد اقتدار و ایستادگی مردم مبعوث شده کرمان در شب دویست و چهارم لنگرودی ها همچنان در صحنه؛ ۲۰۴ شب گذشت تداوم تجمعات مردمی تالش در دویست و چهارمین شب شبهای آزادشهر همچنان با حضور مردم روشن است گالیکش؛ خیابانهایی که شبانه روایتگر همراهی مردم شد برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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