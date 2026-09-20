  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۱

پرچمداری مردم انقلابی سلماس در موج ۲۰۴ شب‌های مقاومت ملی

پرچمداری مردم انقلابی سلماس در موج ۲۰۴ شب‌های مقاومت ملی

ارومیه - در تداوم اجتماعات شبانه، مردم انقلابی سلماس در دویست و چهارمین موج اقتدار ملی در خیابان ایستادگی کردند.

دریافت 19 MB
کد مطلب 6953252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه