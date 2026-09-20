https://mehrnews.com/x3d6YN ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۱۵ کد مطلب 6953236 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۱۵ دیار آفتاب و بیعتی که پایان ندارد؛ روایت شبهای خلق حماسه مردم اراک اراک- در این ویدئو روایت دویست و چهارمین شب تجدید بیعت مردم اراک با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6953236 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری شبهای آزادشهر همچنان با حضور مردم روشن است اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید گالیکش؛ خیابانهایی که شبانه روایتگر همراهی مردم شد برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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