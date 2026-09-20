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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۱۵

دیار آفتاب و بیعتی که پایان ندارد؛ روایت شب‌های خلق حماسه مردم اراک

دیار آفتاب و بیعتی که پایان ندارد؛ روایت شب‌های خلق حماسه مردم اراک

اراک- در این ویدئو روایت دویست و چهارمین شب تجدید بیعت مردم اراک با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6953236

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