زخمی شدن چند فلسطینی در حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی، در تازهترین تحولات میدانی، خودروهای نظامی ارتش اسرائیل با تیراندازی به سوی غیرنظامیان در شمال شهر «خانیونس» واقع در جنوب نوار غزه، دستکم ۳ فلسطینی را مجروح کردند.
همزمان، گزارشها حاکی از آن است که ماشینآلات نظامی رژیم صهیونیستی با استفاده از آتش توپخانه و تیراندازیهای ممتد، مناطق شمالی «اردوگاه البریج» در مرکز نوار غزه را زیر آتش گرفتند.
در همین حال، تانکهای ارتش اسرائیل نیز منطقه «الشاکوش» در شمال شهر «رفح» جنوب نوار غزه را با شلیک گلولههای توپ و تیراندازی مستقیم هدف قرار دادند که این حملات علاوه بر ایجاد رعب و وحشت میان ساکنان، موجب تخریب بخشهایی از این مناطق شده است.
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