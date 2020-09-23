به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر کمالیزاده صبح امروز در مراسم افتتاح باغموزه دفاع مقدس البرز اظهار کرد: پروژه باغموزه دفاع مقدس در سال ۹۶ با مصوبه شورای چهارم شهر در پارک جهاننما کلنگزنی شد، این پارک از طریق سازمان منابع طبیعی به شهرداری واگذار شده و به عنوان بخشی از عرصههای فضای سبز شهری مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی بیان کرد: فاز اول این باغموزه در زمین به مساحت ۴.۳ هکتار در مساحتی بالغ بر ۳ هزار مترمربع با ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبار شهرداری کرج و بخشی از اعتبارات استانی امروز به بهرهبرداری میرسد.
شهردار کرج با بیان اینکه ۳ فاز دیگر پروژه باغموزه دفاع مقدس در آینده به بهرهبرداری خواهد رسید، تصریح کرد: برای ساخت موزهها و تالار تاکنون حدود ۸ میلیارد تومان هزینه شده و قراردادی به منظور تکمیل آن در حال انعقاد است که ۱۲ میلیارد تومان هزینه آن میشود.
وی بیان کرد: باغموزه دفاع مقدس به عنوان یک نماد برای آیندگان میتواند بخشی از این ایثارگریها و مجاهدتها را به نمایش بگذارد و بعدها فرزندان این مرز و بوم بدانند که جوانانی حضور داشتند که از خون خود گذشتند تا این مرز و بوم باقی بماند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود گزارش اجمالی از عملکرد شهرداری کرج در خصوص راهاندازی اردوگاه شهید باکری پرداخت و متذکر شد: این اردوگاه در قالب راهیان نور با ۸۰ درصد پیشرفت پروژه در اختیار سپاه استان قرار دارد که با همت فرمانده سپاه در حال تکمیل بوده و بهترین و مدرنترین سایت از لحاظ کیفیت مصالح در بین ۳۱ استان کشور است.
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