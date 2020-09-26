«روز خشم» در مصر ۳ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، فعالان مصری اعلام کردند که در جریان تظاهرات روز خشم که طی روز جمعه در سراسر مصر برگزار شد دست کم ۳ معترض مصری کشته شدند.

آنها اعلام کردند که این ۳ معترض مصری در جریان حمله نیروهای پلیس مصر به سمت تظاهرات کنندگان در استان الجیزه واقع در غرب قاهره کشته شدند.

محمد علی هنرمند مصری مقیم اسپانیا که عامل دعوت به برگزاری این تظاهرات بود اعلام کرد که این ۳ معترض مصری در شهر العیاط کشته شدند.

روز گذشته و مشخصا بعد از اقامه نماز جمعه، تظاهرات گسترده ای تحت عنوان روز خشم در سراسر مصر آغاز شد.

این تظاهرات در اکثر استان های مصر علیه عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور و سیاست های وی برگزار شد.

معترضان مصری خواهان برکناری السیسی از قدرت شدند. نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن معترضان وارد عمل شدند.