وزیر صمت جمعه به استان خوزستان سفر می کند

سید کریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن به کسب رأی اعتماد رزم حسینی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و انتصاب وی به سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: روز جمعه وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین سفر استانی به خوزستان می‌آید.

وی افزود: تنظیم بازار و نظارت بیش از پیش بر قیمت‌ها، تسهیل و تسریع در امور سرمایه‌گذاری و برطرف کردن موانع تولید از محورهایی است که در این سفر مورد مطالبه نمایندگان خواهد بود.

حسینی در پایان به تجارب ارزشمند «رزم حسینی» در حوزه صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: بررسی ظرفیت‌های معدنی استان و مشکلات این حوزه و توجه به ضرر و زیان مراکز تولیدی در دوران پسا کرونا نیز در سفر وزیر صمت مورد پیگیری قرار می‌گیرد.