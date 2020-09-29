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۸ مهر ۱۳۹۹، ۲۱:۲۶

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان خبر داد:

وزیر صمت جمعه به استان خوزستان سفر می کند

وزیر صمت جمعه به استان خوزستان سفر می کند

اهواز- رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته آینده در اولین سفر استانی خود روز جمعه به خوزستان می آید.

سید کریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن به کسب رأی اعتماد رزم حسینی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و انتصاب وی به سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: روز جمعه وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین سفر استانی به خوزستان می‌آید.

وی افزود: تنظیم بازار و نظارت بیش از پیش بر قیمت‌ها، تسهیل و تسریع در امور سرمایه‌گذاری و برطرف کردن موانع تولید از محورهایی است که در این سفر مورد مطالبه نمایندگان خواهد بود.

حسینی در پایان به تجارب ارزشمند «رزم حسینی» در حوزه صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: بررسی ظرفیت‌های معدنی استان و مشکلات این حوزه و توجه به ضرر و زیان مراکز تولیدی در دوران پسا کرونا نیز در سفر وزیر صمت مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5036478

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    نظرات

    • علی IR ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
      0 0
      پاسخ
      وزیر محترم صمت برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در کم ترین زمان میتواند برنامه ریزی کند برای احیای واحد ها تولیدی تعطیل شده، اینطور از نقطه صفر شروع نمیکنیم و زیرساخت، سرمایه ثابت و تجهیزات آماده داریم

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