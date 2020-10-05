مطالبات کادر بهداشت و درمان سیرجان به جد پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز حسن پور یکشنبه شب که در بازدید بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان، از نزدیک در جریان روند درمان بیماران کرونا و مقابله با این بیماری قرار گرفت، افزود: در حوزه سلامت شهرستان سیرجان پیشرفتهای خوبی داشته ایم؛ اخیراً بخش مراقبتهای ویژه نوزادان با ۱۲ تخت و تجهیزات مناسب آغاز به کار کرده و بخش آی. سی.یو ویژه کرونا به عنوان دومین آی. سی.یو این بیمارستان با ۱۵ تخت تجهیز شده و قابل بهره برداری است و بخش سرپایی شیمی درمانی نیز در حال راه اندازی است.
وی با اشاره به اینکه هیچ کمبودی نباید در مقابله با بیماری کرونا در حوزه سلامت وجود داشته باشد گفت: برای تحقق این مساله مرتباً با مدیران علوم پزشکی در ارتباطم و در پیگیری کمک رسانی و افزایش تجهیزات حوزه سلامت برای مبارزه با این ویروس روزانه رصد میکنم؛ چرا که نباید در این شرایط هیچ کمبودی در این زمینه وجود داشته باشد.
حسن پور در این بازدید، از مسئولان علوم پزشکی سیرجان خواست تا دغدغههای شغلی و مطالبات کادر بهداشت، درمان و مدافعین سلامت و معوقات نیروهای خدماتی به جد پیگیری شود تا ایشان فارغ از چنین دغدغههایی همچون گذشته به خوبی خدمات رسانی کنند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی از تلاشهای همه دست اندرکاران حوزه سلامت و بیمارستانهای سیرجان و همه پرسنل حوزههای مختلف بهداشت و درمان به خاطر تلاش و از خود گذشتگی در این روزهای کرونایی تقدیر و تشکر کرد.
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