فرهاد قلی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبیعت نیاز به حمایت عمومی مردم دارد و بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ محیط‌زیست وظیفه‌ای است همگانی که بر عهده عموم مردم گذاشته‌شده است.

وی افزود: همشهریان گرامی و دوستداران طبیعت می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف گزارش‌های خود را به نزدیک‌ترین اداره یا پاسگاه محیط بانی اطلاع داده و یا با شماره تلفن ۱۵۴۰ تماس حاصل نمایند. یگان حفاظت محیط‌زیست این آمادگی را دارد که به صورت قاطع با متخلفان زیست‌محیطی برخورد نماید.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مکان‌های زنده گیری پرندگان شکاری در معرض خطر انقراض همچون شاهین، بحری و بالابان توسط محیط‌بانان این اداره کل شناسایی و مورد تخریب قرار گرفت.

سید احسان موسوی اضافه کرد: در پی رصد و پایش مناطق کوخه نشینی در سطح استان بوشهر برای صید و زنده گیری پرندگان شکاری یکی از نقاط مهم این تخلف که بر روی ارتفاعات منطقه شکار ممنوع کوه مند معروف به دالپری قرار دارد شناسایی و مورد تخریب قرار گرفت.

موسوی افزود: برای رسیدن به مکان موردنظر مسافتی در حدود ۴ ساعت پیاده‌روی موردنیاز بود که این مهم توسط محیط‌بانان یگان حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر صورت گرفت که در این راستا ۴ فرد متخلف همراه با ادوات صید و زنده گیری پرندگان شکاری شامل پرندگان دلیجه، قمری و بلبل کشف و ضبط گردیدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر خاطرنشان کرد: بعد از تنظیم صورت‌جلسه متخلفین جهت رسیدگی به تخلفاتشان به مراجع قضائی معرفی گردیدند.