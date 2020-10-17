به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آب هرگز نمی میرد» نوشته حمید حسام شامل خاطرات جانباز میرزا محمد سلگی فرمانده گردان ابوالفضل (ع) در سال های دفاع مقدس به‌تازگی توسط نشر ۲۷ بعثت به چاپ هفتاد و سوم رسیده است.

چاپ اول این‌کتاب سال ۹۳ توسط نشر صریر به بازار عرضه شد، همان‌سال برنده جایزه جلال آل احمد شد. نگارش تقریظ رهبر انقلاب و خاطرات تاثیرگذار میرزا محمد سلگی از جمله دلایل تاثیرگذاری و فروش بالای این‌کتاب طی سال‌های گذشته بوده است.

حاج میرزا محمد سلگی راوی کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» روز ۱۴ فروردین امسال بر اثر عوارض جانبازی به شهادت رسید. او به دلیل عوارض ناشی از استنشاق گازهای شیمیایی دوران دفاع مقدس و جراحات جانبازی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بهشتی همدان بستری بود.

«آب هرگز نمی‌میرد» تیرماه امسال به چاپ هفتادم رسید و به‌تازگی طی روزهای گذشته چاپ هفتادوسوم آن از چاپخانه خارج شده است.