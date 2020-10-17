  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۶

در پی مطرح شدن نام حمیداوی؛

باشگاه استقلال: مذاکره وزارت ورزش با مالک شهرخودرو کذب است

باشگاه استقلال: مذاکره وزارت ورزش با مالک شهرخودرو کذب است

خبر مذاکره وزارت ورزش با فرهاد حمیداوی مالک باشگاه شهرخودرو برای مدیرعاملی در باشگاه استقلال تکذیب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه استقلال نوشت: «امروز (شنبه) در برخی رسانه‌ها خبری مبنی بر مذاکره وزارت ورزش و جوانان در خصوص گزینه بودن آقای فرهاد حمیداوی برای سمت مدیرعاملی باشگاه استقلال منتشر شده که به این وسیله خبر مذکور تکذیب می‌شود.

نشر چنین اخباری تنها با هدف بهم زدن تمرکز دو باشگاه شهر خودرو و استقلال انجام می‌شود و صحت دیگری ندارند.

باشگاه استقلال در حال حاضر به دنبال پرداخت بدهی شفر و باز شدن پنجره نقل و انتقالات است تا بتواند با ثبت قرارداد بازیکنان جدیدش پر قدرت در لیگ برتر شرکت کند.»

کد مطلب 5049975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها