باشگاه استقلال: مذاکره وزارت ورزش با مالک شهرخودرو کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه استقلال نوشت: «امروز (شنبه) در برخی رسانه‌ها خبری مبنی بر مذاکره وزارت ورزش و جوانان در خصوص گزینه بودن آقای فرهاد حمیداوی برای سمت مدیرعاملی باشگاه استقلال منتشر شده که به این وسیله خبر مذکور تکذیب می‌شود.

نشر چنین اخباری تنها با هدف بهم زدن تمرکز دو باشگاه شهر خودرو و استقلال انجام می‌شود و صحت دیگری ندارند.

باشگاه استقلال در حال حاضر به دنبال پرداخت بدهی شفر و باز شدن پنجره نقل و انتقالات است تا بتواند با ثبت قرارداد بازیکنان جدیدش پر قدرت در لیگ برتر شرکت کند.»