استان بوشهر در روز شهادت امام رضا(ع) غرق در عزا و ماتم شد

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر عشق و ارادت بالایی به اهل بیت (ع) دارند و همواره در برگزاری مراسم و برنامه‌های عزاداری اهل بیت پیشتاز هستند.

نوشاد نوشادی اضافه کرد: در روز شهادت هشتمین امام رضا (ع) مردم استان بوشهر در نقاط مختلف استان مراسم و برنامه‌های مختلفی را با رعایت اصول و دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار کردند.

وی ادامه داد: طی ماه‌های محرم و صفر امسال همه مراسم و برنامه‌های تحت تأثیر کرونا با رعایت مسائل بهداشتی خصوصاً استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان بوشهر تصریح کرد: مسائلی همچون کرونا، ذره‌ای از شور و شعور حسینی مردم کم نمی‌کند و مراسم عزاداری این ایام به روش‌های مختلف برگزار می‌شود.