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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۲۱:۲۷

مصر تصمیم تل‌آویو برای توسعه شهرکسازی‌ را محکوم کرد

مصر تصمیم تل‌آویو برای توسعه شهرکسازی‌ را محکوم کرد

وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت ۵ هزار واحد جدید و گسترش بی سابقه شهرک سازی و ساخت واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه مصر امروز با صدور بیانیه ای تصمیم رژیم صهیونیستی برای احداث ۵ هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری را محکوم کرد.

«احمد حافظ» سخنگوی وزارت خارجه مصر در این بیانیه اعلام کرد که توسعه شهرکها در اراضی اشغالی کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی برخلاف قوانین بین الملل و قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ است و این اقدام تل آویو راه حل دودولتی را تهدید می کند.

وی در ادامه بیانیه افزود: چنین سیاستهایی از سوی اسرائیل موجب بی اعتمادی میان طرفهای ذیربط می شود و فرصتهای از سرگیری گفتگوهای سازنده با طرف فلسطینی را نابود می کند.

مسئولان رژیم صهیونیستی چند روز پیش اعلام کردند که قصد دارند ۵ هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری احداث کنند. این امر با موجی از واکنشهای منفی در سطح جهانی مواجه شد.

کد مطلب 5050071

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    نظرات

    • IR ۲۲:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
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      اگر از این خانه ها به من هم بدهند . با پا نه با سر میرم تو کار شهرک سازی کمک هم میکنم لعنت بر بی خانمانی ،لعنت بر مستاجری و دربدری خدا کمک ،خدا کمک
    • علی IR ۲۳:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
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      این ثابت میکند که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مانع توسعه طلبی آن نمیشود، همه کشورهای اسلامی و گروههای مقاومت در چهارچوب سازمان کنفرانس اسلامی متحد شوند و اقدامات جمعی در خصوص تحریم و انزوای رژیم صهیونیستی را در پیش گیرند

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