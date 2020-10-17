به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه مصر امروز با صدور بیانیه ای تصمیم رژیم صهیونیستی برای احداث ۵ هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری را محکوم کرد.

«احمد حافظ» سخنگوی وزارت خارجه مصر در این بیانیه اعلام کرد که توسعه شهرکها در اراضی اشغالی کرانه باختری از سوی رژیم صهیونیستی برخلاف قوانین بین الملل و قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ است و این اقدام تل آویو راه حل دودولتی را تهدید می کند.

وی در ادامه بیانیه افزود: چنین سیاستهایی از سوی اسرائیل موجب بی اعتمادی میان طرفهای ذیربط می شود و فرصتهای از سرگیری گفتگوهای سازنده با طرف فلسطینی را نابود می کند.

مسئولان رژیم صهیونیستی چند روز پیش اعلام کردند که قصد دارند ۵ هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری احداث کنند. این امر با موجی از واکنشهای منفی در سطح جهانی مواجه شد.