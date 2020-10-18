به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه، صبح امروز طی سخنانی در صبحگاه مشترک ستاد فرماندهی ناجا، با بیان اینکه نیروی انتظامی ما باید نیرویی مهربان، با تدبیر و مقتدر جلوه کند، اظهار داشت: تمامی عزیزان در نیروی انتظامی و در جای جای کشور برای حفظ نظم و امنیت تلاش می‌کنند و مجاهدانه نمی‌گذارند افراد قانون شکن، هنجارشکن و شرور، امنیت مردم را به مخاطره بیندازند لذا صمیمانه از آنها در این حوزه‌ها تقدیر می‌کنم.

رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: اولین مؤلفه اقتدار جامعه و نیروی مقتدر، دین مداری و ایمان به خداست؛ آنچه به انسان قدرت می‌بخشد، ذات مقدس کبریایی است. قدرت و توانایی از آن اوست، انسان‌های مؤمن به خدا و کسانی که دین‌مدارند، به اعتبار ارتباط با قدرت لایزال الهی، قدرتمند هستند.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه دومین مؤلفه اقتدار، توجه به مردم، مردم‌داری و مردم باوری است، تصریح کرد: بدانید که قدرت در جامعه ما از آن مردم متدین است؛ آنچه دشمن را از هرگونه اقدامی علیه مردم ما و از هرگونه حمله و تعرضی بازداشته است، عبارت است از مهمترین مؤلفه‌های قدرت که مردم متدین هستند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: اتصال با مردم و مردم متدین در صحنه حماسه آفرین، اقتدار می‌آفریند که این مهم نیز دومین نکته‌ای است که در اقتدار آفرینی نقش دارد و ارتباط صمیمانه و خدمتگزاری برای مردم و باور داشتن مردم متدین در صحنه، اقتدارآفرین است.

آیت‌الله رئیسی روحیه انقلابی و خطرپذیری را سومین نکته اقتدار دانست و ادامه داد: نیروی با اعتقاد به خدا و برای خدمت به مردم، آمادگی خطر پذیری دارد و خود را در همه جا سپر قرار می‌دهد تا به مردم لطمه‌ای وارد نشود و امنیت مردم در خطر قرار نگیرد که این خطر پذیری جانفشانی و ایثار، اقتدار می‌آفریند.

رئیس دستگاه قضا خطاب به جوانان برومندی که امروز در نیروهای مسلح، در بین مردم عزیز و در نیروی انتظامی ما آماده خطر پذیری و جان فشانی هستند؛ افزود: روز اول ربیع الاول روزی است که یادآور جان فشانی امیرالمومنین (ع) در بستر پیامبر است؛ این روز بسیار مبارک بوده و روزی است که جلوه یک ایثار بزرگ و جان فشانی ماندگار به نام امیرالمومنین (ع) ثبت شده است که برای حفظ جان پیامبر جان جانان عالم هستی، جان خود را در خطر می‌اندازد.

آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: این روحیه همان روحیه انقلابی است که همواره فرماندهی معظم کل قوا از همه نیروها و از همه دست‌اندرکاران در کشور مطالبه دارند که باید نیروی انتظامی، قوه قضائیه، مجلس، دولت و همه بخش‌های در کشور باید انقلابی بیاندیشند و عمل کنند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: روحیه انقلابی یعنی روحیه‌ای که هیچ مانعی را برای انجام وظیفه و ایجاد امنیت در جامعه، ایجاد رفاه اجتماعی، ایجاد اجرای عدالت در جامعه به رسمیت نشناسد.

آیت‌الله رئیسی بیان داشت: امروز پلیس‌ها در بسیاری از نقاط دنیا مورد نفرت مردم هستند، در آمریکا پلیس منفور است؛ بین قدرتمند و مقتدر بودن و خشونت نشان دادن تفاوت وجود دارد؛ خشونت بر مردمی که در آمریکا و اروپا به دنبال عدالت خواهی هستند و صدای آنها را خفه کردن، قدرتمندی و اقتدار نیست.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قانون‌مداری نکته محوری برای نیروی انتظامی ما است، گفت: امروز برای همه مسئولان، مرزبانان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ضرورت دارد با چشم باز نفوذ و ناهنجاری و قانون شکنی‌ها را رصد کنند و در مقابل قانون شکنان بایستند.

آیت‌الله رئیسی گفت: امنیت اقتصادی، مقوله بسیار مهم و محوری است؛ همکاران ما در سراسر کشور حامی نیروهای در میدان و نیروی انتظامی هستند؛ اجراییات به موقع، آگاهانه و با مهارت به اجرای عدالت کمک می‌کند.