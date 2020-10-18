برقراری امنیت افتخارپلیس است/ناجا نهادی اجتماعی برای تعامل بامردم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدسعید فاضل دادگر صبح یکشنبه در آغاز برنامه‌های هفته نیروی انتظامی و صبحگاه عمومی اظهارکرد: هفته نیروی انتظامی از امروز (۲۷ مهر) با شعار «با هم برای امنیت و سلامت» آغاز شد.

وی در خصوص نامگذاری روزها افزود: روز یکشنبه اقتدار توأم با رأفت، روز دوشنبه مشارکت عمومی؛ توسعه امنیت، روز سه شنبه امنیت و اقتصاد، روز چهارشنبه آموزش همگانی، روز پنج شنبه مرزبانی و جوانمردی و روز جمعه سلامت خانواده و فضای مجازی پاک نامگذاری شده است.

فاضل دادگر گفت: شرکت و سخنرانی در نماز جمعه، تجلیل از مقام شهدا، حضور در رسانه‌ها از جمله برنامه‌های پیش بینی شده است هفته خواهد بود.

فرمانده نیروی انتظامی گلستان با بیان اینکه پلیس به عنوان نهادی اجتماعی بیشترین تعامل را با مردم و همه سازمان و دستگاه‌ها دارد، اضافه کرد: هفته نیروی انتظامی فرصت خوبی است تا خدمات پلیس بیش از هر زمان دیگری به اطلاع عموم مردم برسد.

وی تصریح کرد: همکاران ما شبانه روز تلاش می‌کنند تا بهترین خدمات را به مردم ارائه و امنیت مطلوب را برای آنها برقرار کنند که تا حد زیادی هم موفق بوده اند.

فاضل دادگر پاکدستی و تعهد را از ویژگی‌های بارز کارکنان خدوم نیروی انتظامی برشمرد و افزود: نیروی انتظامی در راستای عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و نیل به پلیس در تراز جمهوری اسلامی گام برداشته و در این مسیر، با اخلاص و صادقانه تلاش می‌کند.

فرمانده انتظامی گلستان تصریح کرد: امروز پلیس اسلامی افتخار می‌کند که برای دفاع از امنیت مردم شبانه روز تلاش می‌کند و بهترین لحظات برای ما زمانی است که بتوانیم گره‌ای از مشکلات شهروندان باز کرده و آنها را خوشحال کنیم.