تخفیف ۵۰ درصدی نظام مهندسی به طرح ملی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سعیدیان امروز در نشست خبری تشریح برنامه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه با شهرداری تهران توافق کرده ایم تا از این پس برای کلیه پروژه‌ها و ساختمان‌ها، شناسنامه فنی -ملکی صادر شود، گفت: از این پس کلیه پروانه‌های صادره در سطح شهر تهران به صورت چهار ناظره اجرا می‌شود.

وی درباره تعرفه خدمات نظام مهندسی گفت: تعرفه فعلی کفاف انطباق با واقعیت‌های امروز تهران را ندارد و به دنبال بروز رسانی آن هستیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران افزود: اگر تعرفه‌ها با واقعیت منطبق نباشد یا بر کیفیت کار اثر می‌گذارد یا حرفه‌مندان واقعی از این حرفه دور می‌شوند.

سعیدیان درباره گودهای ساختمانی پایتخت گفت: ۲۸۰ گود رها شده در تهران داریم که ۱۰۰ گود آن پرخطر است و ضرورت دارد هر چه سریع‌تر برای آن فکری شود. شهرداری وارد این ماجرا شده و به صاحبان این املاک هشدار جدی داده است.

وی در خصوص ریزش گود خیابان ابوذر منطقه ۱۷ تهران گفت: متأسفانه ریزش این گود ساختمانی خسارات جانی و مالی داشت. مهندس ناظر کاری جز گزارش دادن نمی‌توانست انجام دهد و هنگام ریزش نیز در محل پروژه حضور داشته است. وی سه بار پیش از این هشدار داده بود، این در حالی است که مهندس ناظر ابزاری چون اطلاع دادن به شهرداری ندارد، ولی مهندس ناظر را دستگیر کرده اند و در زندان است.

رئیس نظام مهندسی تهران تصریح کرد: وقتی گودی برداشته می‌شود همه مهندسان ناظر اصرار دارند که هر چه سریع‌تر پروژه از حالت گود خارج شده و وارد ساخت شود، ولی در این پروژه، مالک درخواست تجمیع با واحدهای دیگر را داده بود که شهرداری موافقت کرده بود، لذا پروژه در حالت گود، طولانی مدت باقی ماند.

وی درباره تخلف ۴۰ میلیارد تومانی سال ۹۴ گفت: این مبلغ را هیئت مدیره وقت سازمان نظام مهندسی تهران برای یک پروژه بافت فرسوده در بانک خصوصی وابسته به شهرداری تهران سرمایه گذاری کرده بود که این پروژه با شکست روبرو شد و بانک مذکور نیز این پول را به عنوان وثیقه برداشت کرد. در حال دادگاه ۴۰ میلیارد تومان را بلوکه کرده و نه بانک مذکور می‌تواند آن را برداشت کند و نه نظام مهندسی؛ با این حال همچنان سود متعلقه به این ۴۰ میلیارد تومان به حساب سازمان نظام مهندسی تهران واریز می‌شود.

سعیدیان با بیان اینکه ۵۵۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسی کشور هستند، گفت: این سازمان بزرگترین NGO کشور بوده و در تهران ۱۲۰ هزار مهندس عضو آن هستند اما عرصه کار برای آنها فراهم نیست و اکثراً در خارج از حیطه تحصیلی خود اشتغال دارند.

وی در خصوص امضا فروشی گفت: این تخلف به معنای مصطلح آن وجود ندارد و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌هایی که داریم مبنی بر واگذاری پروژه‌های بزرگ‌تر و متراژ بیشتر منجر به امضا فروشی شده است، لذا با همکاری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اصلاحاتی در شیوه نامه‌ها در دست اقدام داریم تا افراد بر اساس سوابق کاری پروژه دریافت کنند، نه بر اساس تعداد مهندس بیشتر.

رئیس نظام مهندسی تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تخفیف خدمات نظام مهندسی برای پروژه‌های طرح ملی مسکن گفت: تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی امضا شده و کسانی که در این پروژه‌ها وارد شوند، ۵۰ درصد تخفیف خدمات دریافت می‌کنند اما در ازای آن ۵۰ درصد از ظرفیت آن شرکت اشغال خواهد شد. ضمن اینکه مهندسان ما در طرح اقدام ملی مسکن حضور دارند و مردم می‌توانند تفاوت کیفیت مسکن مهر با طرح اقدام ملی را به دلیل مهندسی سازی این طرح مشاهده کنند.