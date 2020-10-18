شیخ نشینان به کجا چنین شتابان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان در مطلبی در رأی الیوم با اشاره به گرمی روابط میان شیخ نشینان به ویژه امارات و رژیم صهیونیستی آورده است: انتظار امور شوک آور و غافلگیرکننده زیادی در زمانه هروله حکومت‌های عربی به سمت عادی سازی روابط با اشغالگران را داشتیم؛ اما هرگز به ذهنمان خطور نمی‌کرد که یک هیأت اماراتی به مسجد الاقصی در بیت المقدس برود و تحت حمایت نظامیان صهیونیست نماز بگزارد. دلیل این هروله و سرتسلیم فرود آوردن در برابر اشغالگران و مبالغه در این دوستی با صهیونیست‌ها و انکار برادری عربی را نمی‌دانیم و گواهی بر این است که احساسات دشمنی در قبال اشغالگران و جنایات آنها صادقانه نبوده است.

وی نوشت: از هشدار عبدالخالق عبدالله یکی از مشاوران ارشد دولت امارات درباره مبالغه درباره نزدیک شدن به اسرائیلی خوش بین شدیم؛ اما این خوش بینی بی مورد بود و به نظر می‌رسد که سازش و سپس ائتلاف امنیتی و نظامی با دشمنان عرب برگرفته از راهبرد برنامه ریزی شده و بر پایه روابط محرمانه عمیق و ریشه دار طی سالیان چند است.

این تحلیلگر جهان عرب تاکید کرد: مقامات امارات به ما و ملت خود گفتند که توافق صلح با اسرائیل در ازای توقف همه اقدامات در زمینه الحاق کرانه باختری و دره رود اردن رخ داده است؛ اما بنیامین نتانیاهو دوست جدید و قدیم این سازشکاران این را تکذیب و تاکید کرد این فقط طرح الحاق است و لغو نشده است.

وی می‌نویسد: نکته جالب این است که نتانیاهو از احداث ۵۰۰۰ واحد مسکونی آنهم در روزی که کنست اسرائیل در آن توافق سازش میان امارات و این رژیم را تصویب کرد، خبر داد. اسرائیلی‌ها، اعراب را تحقیر می‌کنند به ویژه سازش کاران را. آنها فقط امتیاز می‌گیرند و امتیازی نمی‌دهند اسرائیلی‌ها، اعراب را تحقیر می‌کنند به ویژه سازش کاران را. آنها فقط امتیاز می‌گیرند و امتیازی نمی‌دهند .

عطوان نوشت: مصری‌ها بر تن کودکانشان پیراهنی با طرح پرچم اسرائیل نپوشاندند و هر مصری که درب سفارت اسرائیل برای ویزا را می‌زند، فوراً بازداشت می‌شود و با مجازات‌هایی به اتهام خیانت روبرو می‌شود و این وصف مصری‌ها تا به امروز است و پس از سی سال رژیم صهیونیستی را دشمن اول محسوب می‌کنند.

وی افزود: اردنی‌ها که حکومتشان پیمان ننگین وادی عربه را با رژیم صهیونیستی به امضا رسانده است؛ نخوانده یا نشنیده ایم که اردنی‌ها رستوران کوشنر اسرائیلی و یهودی در قلب پایتخت اردن افتتاح کنند نخوانده یا نشنیده ایم که رستوران کوشنر اسرائیلی و یهودی در قلب پایتخت اردن افتتاح کنند، یا میزبان هر هنرمند یا ادیب اسرائیلی باشند و توافق واردات گاز که به مثابه لکه ننگی است در حال خورده شدن است و دوام نخواهد آورد.

این تحلیلگر جهان عرب بیان کرد: شرایط این روزها (شیخ نشینان) گشودن حریم هوایی به روی هواپیماهای مسافربری و متعاقب آن نظامی است و کشتی‌های بحرینی و اماراتی در بندر حیفا لنگر می‌اندازند تا محموله‌هایشان را تخلیه کنند و فردا هم همتایان اسرائیلی آنها در بندر جبل علی و بنادر فجیره و منامه خواهند بود تا از آن به عنوان محلی برای صدور کالاها و محصولات اسرائیلی به کشورهای عربی و چه بسا شرق آسیا بهره ببرند.

عطوان تاکید کرد: آخرین غافلگیری فقط نوشتن مطلب از سوی نویسندگان و مسئولان کشورهای حوزه خلیج فارس در رسانه‌های اسرائیلی و مسخره کردن حق بازگشت فلسطینی‌ها نیست بلکه تاکید آنها بر اینکه توافقات سازش جنگ با افراط گرایی و مبارزه با تروریسم است و مقصود در اینجا مقاومت در قبال اشغالگران است و گویا که اسرائیل مرتکب جنایت و کشتاری در کرانه باختری، نوار غزه، جنوب لبنان، بحر البقر در مصر و قنیطره در سوریه نشده است.