باشگاه استقلال هیچ پولی به حساب شفر واریز نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، پنجره‌های استقلال به دلیل بدهی این باشگاه به وینفرد شفر سرمربی آلمانی و پیشین آبی‌ها بسته است و یکی از اولویت‌های این باشگاه باید باز کردن این پنجره‌های نقل و انتقالاتی بسته باشد.

در حالی که مسئولان باشگاه عنوان کردند پرداخت به شفر در دستور کار قرار گرفته و حتی اسماعیل خلیل زاده رییس هیات مدیره باشگاه نیز برای همین منظور راهی کشور ترکیه شد، ساشا شفر فرزند وینفرد شفر عنوان کرد هنوز هیچ پولی به حساب پدرش واریز نشده و بدون پول هیچ چیزی ممکن نیست.

ساشا شفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنوز هیچ وجهی به حساب ما منتقل نشده است و بدون پول نمی‌توان توافقی انجام داد.

وی که از برخی اتفاقات دلخور بود بیان داشت: خیلی چیزها باور کردنی نیست. اما کاش باشگاه استقلال خصوصی می‌شد و ما این فرصت را پیدا می‌کردیم که بار دیگر در آنجا شروعی دوباره داشته باشیم.

با این ادعای شفر باید دید تکلیف بدهی‌های استقلال به سرمربی پیشین و پنجره‌های بسته این باشگاه در فاصله کمتر از دو هفته مانده به آغاز لیگ چه خواهد شد.