میراث المپیاد فیلمسازی نوجوانان در سالهای آتی تداوم داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش عصر یک شنبه در آئین افتتاح چهارمین دوره المپیاد فیلمسازی نوجوانان با گرامیداشت یاد اکبر عالمی که سهم مهمی در گسترش دانش سینمایی داشته است، اظهار داشت: چهارمین دوره المپیاد فیلمسازی نوجوانان در شرایطی برگزار می‌شود که درگیر بیماری کرونا هستیم و به ناچار این المپیاد از طریق مجازی برگزار می‌شود.

وی افزود: مباحث نظری و علمی چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان با همیاری کانون پرورش فکری کودکان و انجمن سینماگران جوان برنامه ریزی شده است.

دبیر سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه برگزاری المپیاد فیلمسازی مولود مدیریت چهار سال گذشته است، تصریح کرد: از سال آینده که مدیریت جشنواره بین المللی برعهده من نخواهد بود، امیدوارم سنت فیلمسازی نوجوانان که بر استعدادیابی در حوزه سینما تاکید دارد تداوم پیدا کند.

وی اضافه کرد: این المپیاد در نظر دارد که جایگاه واقعی خود را در نظام هنری و سینمایی کودک و نوجوان باز کند.

تابش با بیان اینکه نهادهای متولی مانند آموزش و پرورش باید در این مسیر همراه شوند، گفت: در یک هفته قرار است نوجوانان کشور جریان هنری و آموزشی سینما را با اساتید این حوزه دنبال کنند و امیدوارم با ارائه ایده از تجارب این اساتید بهره مند شوید تا در آینده نزدیک در سینمای ایران حضور بالنده ای کسب کنید.

در ادامه مدیر چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان اعلام کرد: در این دوره از المپیاد ۶۴ نوجوان ۱۲ تا ۱۷ ساله از میان بیش از ۸۰۰ نوجوان متقاضی از شهرهای مختلف برای حضور در این دوره انتخاب شده اند.

حبیب ایل بیگی سهم متقاضیان از استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و همدان را در صدر اعلام کرد و گفت: تهران در این دوره کمترین شرکت کننده را دارد که این هم در نوع خود جالب توجه است.

مدیر چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان با اشاره به برگزاری سه کارگاه آموزشی در سه روز تصریح کرد: در سه روزی که المپیاد چهارم برگزار می‌شود سه چهره شناخته شده سینمای کودک و نوجوان، مرضیه برومند، ایرج طهماسب و رسول صدرعاملی به تبادل تجارب و دانش با شرکت کنندگان می‌پردازند.

وی افزود: داوری این فیلم‌ها از ۲۵ مهر آغاز شده و سه فیلم برگزیده در این بخش در روز اول آبان اه اعلام می‌شود.

ایل بیگی با اشاره به اینکه در طول برگزاری المپیاد فیلم‌های راه یافته از طریق پلتفرم آپارات در دسترس است، اظهار داشت: امیدواریم این دوره مجازی المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران بتواند تجربه‌ای مفید و متفاوت برای نوجوانان این سرزمین شود.