مشاهده پلنگ در منطقه حفاظت شده کاغذ کنان شهرستان میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته یک قلاده پلنگ توسط طاهر حسنی همیار محیط بان در منطقه حفاظت شده کاغذ کنان شهرستان میانه مشاهده و فیلم برداری شد.

منطقه حفاظت‌شده کاغذکنان با مساحت بیش از ۵۰ هزار هکتار، در بخش کاغذکنان، در جنوب شهرستان میانه قرار دارد و از نظر زمین‌ریخت‌شناسی دارای سه واحد کوهستانی، تپه‌ای و دشتی است.

ارتفاع در این منطقه از ۷۰۰ متر تا ۲۱۰۰ متر تغییر می‌کند. رودخانه قزل اوزن در کاغذکنان، نه تنها منبع آب جانوران منطقه محسوب می‌شود؛ بلکه خرد زیستگاه نیز است. این منطقه در مجاورت جاده ترانزیت میانه- زنجان به‌صورت دشتی و تپه ماهورهای کم ارتفاع است که زیستگاه آهو به حساب می‌آید.

در قسمت‌های شمال شرق که به ارتفاع افزوده می‌شود، حیواناتی مانند کل و بز و پلنگ زندگی می‌کنند. منطقه حفاظت‌شده کاغذکنان مانند چهارراهی در میان کوه‌های خلخال (کوه‌های باغرو)، کوه‌های طالش و کوه‌های طارم زنجان واقع شده است و به‌صورت پلی جمعیت‌های پلنگ موجود در مناطق طارم و زنجان را با جمعیت‌های شمال غربی و در نهایت قفقاز متصل می‌کند.

برخی از گونه‌های جانوری ساکن در کاغذکنان نیز شامل پلنگ، کل و بز، آهو، خرس قهوه‌ای، گربه وحشی، خرگوش، سنجاب زمینی، خفاش نعل اسبی مدیترانه‌ای و انواع مختلفی از جوندگان، پرندگان، خزندگان و دوزیستان است.