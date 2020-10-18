عقیدتی سیاسی «آجا» اجازه سوء استفاده را به دشمنان نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نق از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در اداره عقیدتی سیاسی این نیرو ضمن تبریک سالروز تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به حجت الاسلام سید احمد قاضی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا و کارکنان این اداره، اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور و با وجود تهدیدات گسترده و بیش از پیش دشمنان، مسئولیت‌های روحانیون و کارکنان عقیدتی سیاسی در تمامی پایگاه‌ها بیشتر و حساس‌تر از گذشته شده است و شما به عنوان فرماندهان و افسران جنگ نرم در خط مقدم مبارزه با هجمه‌ها و تهدیدات فرهنگی دشمن قرار دارید.

امیر سرتیپ نصیرزاده افزود: با وجود اینکه شیوع ویروس منحوس کرونا بسیاری از فعالیت‌ها را تحت الشعاع خودش قرار داد، اما سازمان عقیدتی سیاسی با طرح‌های ابتکاری و اجرای برنامه‌های جایگزین ویژه خانواده‌ها و کارکنان در حوزه قرآنی، مذهبی، برگزاری انواع مسابقات آموزشی در فضای مجازی این تهدید را به فرصت تبدیل کرده است و اجازه کوچک‌ترین سوءاستفاده را به دشمنان نداده است.

در ادامه حجت الاسلام قاضی ضمن قدردانی از حضور فرمانده نیروی هوایی در این اداره خاطرنشان کرد: اداره عقیدتی سیاسی بر اساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) طرح‌های ارزشمند و تأثیرگذار مصباح را به پیش برده است و با وجود شرایط خاص کشور و لغو بسیاری از برنامه‌ها، اجتماعات و سخنرانی‌ها، شاهد رشد در بخش‌های اشراف و فضای مجازی و هم چنین در حوزه‌های قرآنی، نماز و تئاتر بوده ایم و نهایت تلاش ما در اداره عقیدتی سیاسی بر این است که دل‌های افراد بیشتری را به سمت دین نزدیک کنیم.

گفتنی است امیر سرتیپ خلبان مهدی هادیان معاون هماهنگ کننده نهاجا، فرمانده نیروی هوایی را دراین دیدار همراهی می‌کرد.

همچنین در این دیدار، سرهنگ سورانی جانشین و معاون هماهنگ کننده اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش نیز حضور داشت.