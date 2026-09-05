غلامرضا مومنی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیم سازمان لیگ برای برگزاری لیگ برتر والیبال با حضور ۱۶ تیم در دو گروه هشت‌تیمی اظهار کرد: در سازمان لیگ چهار مدل را طراحی کردند. یک مدل مسابقات گروهی بدون پلی‌آف بود که ۳۰ بازی انجام شود و تیم اول تا شانزدهم مشخص شود.

وی افزود: یک مدل دیگر این بود که مسابقات به صورت یک گروهی و با پلی‌آف باشد که باز هم ۳۰ بازی انجام می‌شد و با احتساب پلی‌آف، فکر کنم حداقل ۳۶، ۳۷ بازی می‌شد. این مدل شبیه به لیگ ملت‌ها بود ولی از لحاظ ساختاری این‌طور نبود که در یک شهر چهار بازی و در شهر دیگری چهار بازی انجام دهیم؛ همان رفت و برگشت بود ولی با تعداد بازی‌های بیشتر. شاید نسبت به مدل اول حدود پنج بازی کمتر انجام می‌شد.

سرمربی تیم والیبال مهرگان نور ادامه داد: بر این اساس ۱۶ تیم لیگ برتر در دو گروه هشت تیمی قرار می‌گیرند و مسابقات مرحله گروهی به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت برگزار خواهد شد و پس از پایان این مرحله تمامی تیم‌ها راهی مرحله پلی‌آف می‌شوند و در مرحله نخست حذفی تیم‌های دو گروه به صورت ضربدری به مصاف یکدیگر می روند تا تیم های پیروز راهی مرحله پلی آف شوند و تیم‌های بازنده مسابقات خود را در پلی اوت دنبال کنند. ضمن اینکه هیچ کدام از بازی‌ها به صورت متمرکز برگزار نمی‌شود و حتی فینال هم رفت و برگشت انجام می‌شود.

مومنی‌مقدم با بیان اینکه تعداد بازی بیشتر به نفع والیبال ایران است، اظهار کرد: ماهیت این طرح خوب بود و تعداد بازی زیاد به نفع والیبال ماست، اما در این مدل یک ابهام وجود داشت؛ با توجه به اینکه سال گذشته لیگ ناتمام ماند بنابراین تیم‌هایی که سال گذشته جایگاه خوبی نداشتند، امسال با تزریق منابع مالی و جذب بازیکنان جدید شرایط متفاوتی پیدا کرده‌اند،بنابراین نمی‌دانستیم چگونه باید در سیدبندی قرار بگیرند.

وی افزود: به نظر من، باید قدرت و کیفیت فعلی تیم‌ها نیز در نظر گرفته می‌شد و این موضوع ریسک‌هایی داشت. فکر می‌کنم همه از جمله خود من و مجموعه مهرگان، این ریسک را نپذیرفتیم؛ چراکه ممکن بود تیم‌های قدرتمندی که بر اساس نتایج سال گذشته در سید سه یا چهار قرار می‌گرفتند، امسال شرایط متفاوتی داشته باشند. با این حال با توجه به وضعیت جنگ و اتفاقاتی که رخ داد، امسال محکوم به این هستیم که یک لیگ خوب و باکیفیت برگزار کنیم.

مومنی‌مقدم در ادامه به شرایط سفر تیم‌ها و مشکلات ناشی از کمبود پروازها اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی، از نظر کمبود پروازها، شرایط تا حدودی سخت است. اگر تعداد بازی‌ها زیاد باشد و مسابقات به صورت یکشنبه و چهارشنبه برگزار شود، تیمی که برای مثال از مشهد باید به ارومیه برود، ممکن است ناچار باشد مسیر را با اتوبوس طی کند و پس از بازگشت به مشهد، در صورت نبود پرواز، دوباره راهی اصفهان شود و پس از آن نیز به شهر دیگری سفر کند.

وی تأکید کرد: از لحاظ فیزیولوژی و علمی یک شب نخوابیدن باعث می‌شود بازیکن به دو روز ریکاوری کامل نیاز داشته باشد. اگر مسابقات به صورت یکشنبه و چهارشنبه برگزار شود، عملاً چهار شب در هفته درگیر سفر و مسابقه خواهیم بود. در چنین شرایطی نه امکان تمرین مناسب وجود دارد و نه بازیکن از کیفیت لازم برای حضور در مسابقات برخوردار خواهد بود. علاوه بر این، احتمال آسیب‌دیدگی بازیکنان نیز افزایش پیدا می‌کند.

سرمربی تیم والیبال مهرگان نور با اشاره به نقطه ضعف مدل دو گروهی اظهار کرد: نقطه ضعف این روش این است که تعداد بازی‌ها کمتر می‌شود. تیم‌ها در مرحله مقدماتی ۱۴ بازی رفت و برگشت انجام می‌دهند و پس از آن وارد مرحله پلی‌آف می‌شوند، اما در مقابل، حساسیت مسابقات افزایش پیدا می‌کند و رقابت‌ها در مرحله یک‌هشتم نهایی بسیار سنگین خواهد بود.

وی افزود: در مرحله مقدماتی باید تمام تلاش خود را برای جمع‌آوری امتیاز به کار بگیریم تا در پایان جزو چهار تیم برتر باشیم. در مرحله بعد نیز باید جایگاه خود را در بین چهار تیم بالای جدول حفظ کنیم تا در مراحل یک‌چهارم نهایی و نیمه‌نهایی از دو میزبانی برخوردار شویم؛ چراکه قرار است تمام مسابقات این مراحل به صورت رفت و برگشت برگزار شود.

مومنی‌مقدم ادامه داد: در نهایت رأی‌گیری انجام شد و با نتیجه ۱۰ بر ۶، مدل برگزاری مسابقات در دو گروه به تصویب رسید. به نظر من، این مدل به دلیل شفافیت بیشتر، مشخص بودن گروه‌ها و تقسیم‌بندی تیم‌ها، انتخاب مناسب‌تری بود. برای تیم‌های شهرستانی نیز فکر می‌کنم این روش بهتر است، چراکه می‌توان برنامه مسابقات را مدیریت کرد، به بازیکنان استراحت داد و زمان بیشتری برای تمرین در اختیار داشت. در مجموع، با وجود اینکه تعداد بازی‌ها کمتر می‌شود، از سایر جنبه‌ها این روش را بهتر می‌دانم.

سرمربی تیم والیبال مهرگان نور همچنین درباره شرایط تیمش اظهار کرد: به جز تیم سیرجان که به دلیل حضور در مسابقات باشگاه‌های آسیا خیلی زود قرارداد بازیکنان خود را تمدید کرد و با حفظ اسکلت اصلی تیم، یکی، دو بازیکن نیز به ترکیب خود اضافه کرد، فکر می‌کنم مهرگان نور از نخستین تیم‌هایی بود که برای بستن تیم اقدام کرد.

وی افزود: شاید برخی این سؤال را مطرح کنند که چرا در این مقطع زمانی برای تشکیل تیم اقدام کردیم، چراکه با توجه به شرایط جنگی هنوز مشخص نبود چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. با این حال، مدیریت مجموعه با توجه به خصوصی بودن باشگاه، نگاه متفاوتی داشت و معتقد بود باید کاری انجام دهیم که شاید دیگران انجام نمی‌دهند. بر همین اساس، تصمیم گرفتیم تیم را هرچه زودتر تشکیل دهیم تا ترکیب مشخص شود و تمرینات نیز زودتر آغاز شود. در ادامه با یک برنامه‌ریزی مناسب و بر اساس برنامه‌ای دو، سه ساله که باشگاه مهرگان در نظر گرفته، پیش می‌رویم. در تشکیل تیم نه تصمیم هیجانی گرفتیم و نه صرفاً به دنبال بستن تیم با بودجه پایین بودیم؛ بلکه تلاش کردیم از بازیکنان خوب، باانگیزه و در دسترس استفاده کنیم.

مومنی‌مقدم افزود: ما گزینه خارجی مدنظرمان بود اما به دو دلیل گزینه خارجی را کلاً حذف کردیم. یکی اینکه وضعیت هنوز مشخص نیست و بحث ارز هم برایمان خیلی مهم بود. الان می‌بینید تیم‌هایی که بازیکن خارجی گرفتند دچار چالش شدند. ما با بازیکنان باکیفیت، خوب و باانگیزه جلو رفتیم. هیچ کدام از آنها ملی‌پوش نیستند ولی قابلیت ملی‌پوش شدن را دارند. از بازیکنان شناخت خوبی دارم و به لحاظ فنی و اخلاقی همگی مورد تأیید هستند.

مومنی‌مقدم گفت: تیمی نیستیم که هزینه زیادی کرده باشیم یا با تصمیمی هیجانی تیم را بسته باشیم و بخواهیم در همان سال نخست به نتیجه برسیم. باشگاه مهرگان برنامه بلندمدتی دارد و ما نیز تلاش کرده‌ایم بر اساس سیاست‌های باشگاه پیش برویم. با این حال، کیفیت کار اهمیت زیادی دارد و امیدوارم این موضوع را در بخش فنی و تمرینات تیم به خوبی نشان دهیم.

وی درباره زمان آغاز تمرینات تیم نیز اظهار کرد: پس از تشکیل تیم، تمرینات را آغاز کردیم. فکر می‌کنم تیم در اردیبهشت‌ماه بسته شد و بازیکنان از حدود ۲۰ تیرماه تا ۱۷ مردادماه، به مدت یک ماه، به صورت آنلاین و زیر نظر بدنساز تیم برنامه‌های وزنه خود را انجام دادند. پس از آن نیز تمرینات فیزیکی و حضوری را آغاز کردیم. تمرینات حضوری تیم از ۱۷ مردادماه آغاز شد و امروز تقریباً یک ماه است که از شروع تمرینات می‌گذرد.

مومنی‌مقدم ادامه داد: برنامه‌ریزی ما به این صورت است که هشت هفته تمرینات آماده‌سازی داشته باشیم و دو هفته نیز به مسابقات تدارکاتی اختصاص داده‌ایم. پس از آن، مسابقات لیگ از هفته بعد و در تاریخ ۲۶ مهر آغاز خواهد شد و امیدوارم با آمادگی مناسبی وارد لیگ شویم. حضور در لیگ برتر یک چالش جدید است. ما یک تیم شهرستانی هستیم و طبیعتاً مسائل و شرایط خاص خودمان را داریم، اما فکر می‌کنم از جمله تیم‌هایی باشیم که از نظر امکانات و زیرساخت‌های سخت‌افزاری، شرایط بسیار کاملی دارند. سالن اختصاصی، خوابگاه، رستوران، سالن بدنسازی مجهز، کلینیک پزشکی و امکانات آب‌درمانی در اختیار تیم قرار دارد. بنابراین از نظر امکانات سخت‌افزاری مشکلی نداریم و بازیکنان نیز بدون وقفه در حال استفاده از این امکانات و انجام تمرینات هستند. امیدوارم بتوانیم در لیگ عملکرد بسیار خوبی از بازیکنان ببینیم.

وی اظهار کرد: در باشگاه مهرگان تلاش کردیم نسبت به سال‌های گذشته حرفه‌ای‌تر کار کنیم. بازیکنان نیز به خوبی می‌دانند که والیبال برای ما یک کار حرفه‌ای و جدی است و بر همین اساس فعالیت می‌کنیم. در کنار تیم بزرگسالان، آکادمی باشگاه را نیز فعال کرده‌ایم و روی رده‌های نوجوانان و جوانان کار می‌کنیم تا بازیکنان مستعد در کنار تیم بزرگسالان رشد کنند و بتوانیم در آینده از این ظرفیت برای باشگاه و والیبال ملی استفاده کنیم. در بخش بانوان نیز فعالیت مجموعه آغاز شده و تمرینات حرفه‌ای زیر نظر مربی باتجربه در حال انجام است. در مجموع، باشگاه مهرگان با یک برنامه بلندمدت و با شیب ملایم در حال پیشرفت است و امیدوارم در ادامه، نتیجه این روند را در عملکرد باشگاه شاهد باشیم.