اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی نورانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار کار استان را بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

وی ادامه داد: در بخش کارگری با کمبود نیروی بیکار مواجه نیستیم و بخش قابل توجهی از بیکاران، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که مهارت و آموزش متناسب با نیاز بازار کار را دریافت نکرده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان اعلام کرد: وزارتخانه در همین راستا طرح کارورزی را اجرا کرده که بر اساس آن کارفرمایانی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به کار می‌گیرند، می‌توانند برای یک دوره یک تا سه ماهه، آموزش‌های لازم را در محیط کار به فرد ارائه دهند و پس از آن امکان انعقاد قرارداد یک‌ساله فراهم می‌شود.

نورانی، همچنین از اجرای طرح یارانه دستمزد خبر داد و اظهار کرد: کارفرمایانی که فارغ‌التحصیلان شغل اولی دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر را به کار بگیرند، می‌توانند از ۲۵ درصد تخفیف در پرداخت حقوق استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این میزان برای افراد متعلق به اقشار آسیب‌پذیر به ۳۵ درصد می‌رسد، افزود: این طرح فرصت خوبی برای ارتقای شانس اشتغال دانش آموختگان خواهد بود.