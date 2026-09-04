حجت الاسلام اختردانش: شکست در قاموس جمهوری اسلامی معنا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم اختردانش شامگاه جمعه در تجمع شبانه مردم لاهیجان با تمجید از حضور پرشور مردم در طول از شب ها، اظهار کرد: این حضور مردم بی نظیر است و در هیچ کجای عالم اتفاق نیفتاده که که کشوری در خطر باشد و مردم اون کشور شش ماه در خیابون برای دفاع باشند.

وی در ادامه گفت: امثال ترامپ و نتانیاهوی کودک کش و جنایتکار چه بخواهند و چه نخواهند، در نهایت دین اسلام غالب بر همه ادیان خواهد شد و پیروزی نهایی از آن ماست.

اختردانش با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در امتداد جریان بعثت، غدیر، عاشورا و اربعین پدید آمد، گفت: پس از هزار و اندی سال این انقلاب شیعی پیدا شد و جمهوری اسلامی ایران آمد برای بسترسازی در گام آخر و همه این ها مقدمه و زمینه ساز ظهور امام زمان (عج) است.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه شکست هیچ معنی برای جمهوری اسلامی ندارد، گفت: ما سه جنگ تحمیلی داشتیم. در هشت سال دفاع مقدس پیروز شدیم. در جنگ دوازده روزه پیروز شدیم و در جنگ رمضان نیز تا الان ۱۸۷ روز گذشته، با مقاومت خود، دشمن را بیچاره کردیم.

حجت الاسلام اختردانش با بیان اینکه امضای ترامپ و وعده های آنان هیچ ارزشی ندارد، گفت: آمریکا به هم پیمان های خود نیز رحم نمیکند و در نتیجه به این کشور شیعه هم اگر فرصتی پیدا کند، رحم نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه باید با حملات کشنده تر و پیش دستانه دشمن را غافلگیر کنیم، گفت: باید انقدر به دشمن حمله کنیم که راه خانه خود را هم گم کند.

اختردانش با انتقاد از مواضع برخی از مسئولین مبنی بر اینکه دشمنی آمریکا با ما بر سر غنی سازی است، گفت: مشکل دشمن فقط این نیست، بلکه غنی سازی بهانه است. اینکه برخی گفتند که اگر می‌دانستیم آقای ما به شهادت میرسد، پس غنی سازی را متوقف می کردیم، این نادرستی است.

وی در این‌باره ادامه داد: رهبر شهید ما زمانی که رئیس جمهور متوهم آمریکا گفت که ایرانیان نباید غنی سازی اورانیوم داشته باشند، فرمودند که مردم قهرمان و غیرتمند ایران در دهن گوینده این حرف خواهند زد.

حجت الاسلام اختردانش با اشاره به این موضوع که زمانی ما عزت پیدا میکنیم که با دشمن مقابله کنیم، گفت: به فرموده سید مقاومت تا ما این تروریست ها را که عمودی می‌آیند، افقی به قعر آب نفرستیم، با غزت نمی‌شویم. دشمن بیشتر از آنکه به تجهیزات و ناو های خودش دل بسته باشد، به طرز فکر دل بسته است و دنبال ایجاد اختلاف است.

ویه در پایان با بیان اینکه دشمن به دنبال قرار دادن مردم در مقابل یکدیگر است، گفت: ما مردم نباید در مقابل هم باشیم. ما مثل انگشت های یک دست هستیم و باید مشت محکم و کوبنده شویم به سمت ترامپ قمارباز و دشمنان این کشور روانه شویم.