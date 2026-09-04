به گزارش خبرنگار مهر شهرام مومنی شامگاه جمعه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: ساعت ۲۰:۵۶ جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی شدید در محدوده بلوار بوسار (بلوار شهیدان محبی) رشت به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد.

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۱۲ خودروی آتش‌نشانی و آبرسان به همراه ۳۱ آتش‌نشان و افسر ارشد از پنج ایستگاه مجاور به محل حادثه اعزام شدند.

مومنی در تشریح این حادثه اضاقه کرد: آتش‌سوزی از دو باب خانه ویلایی آغاز شده بود و به دلیل وجود دیوار ایزوگام‌شده در ساختمان مجاور، شعله‌های آتش به سرعت به پشت‌بام یک ساختمان آپارتمانی پنج‌طبقه سرایت کرد.

وی با اشاره به گستردگی حریق افزود: با توجه به شرایط حادثه، عملیات به صورت فوق‌العاده اعلام شد و آتش‌نشانان از پنج ایستگاه مجاور در محل حاضر شدند.

مومنی ادامه داد: با توجه به نبود لوله خشک آتش‌نشانی در ساختمان آپارتمانی، نیروهای عملیاتی از طریق راه‌پله‌ها نسبت به انتقال لوله‌های نواری اقدام کرده و عملیات مهار و اطفای حریق را انجام دادند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با بیان اینکه علت وقوع این حادثه در دست بررسی است، گفت: کاربری دو خانه ویلایی محل آغاز حریق نیز در حال بررسی و مشخص شدن است.

به گفته وی، عملیات آتش‌نشانان برای مهار کامل حریق با حضور نیروهای اعزامی از ایستگاه‌های مجاور انجام شد.