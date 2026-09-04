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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

رقابت ۲۶ حافظ قرآن در دومین مسابقه حفاظ بقاع متبرکه لاهیجان و سیاهکل

رقابت ۲۶ حافظ قرآن در دومین مسابقه حفاظ بقاع متبرکه لاهیجان و سیاهکل

لاهیجان- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لاهیجان و سیاهکل گفت: دومین دوره مسابقه حفظ قرآن کریم بین حفاظ بقاع متبرکه با حضور ۲۶ حافظ در سالن همایش غدیر بقعه متبرکه آقا میر شهید برگزار شد.

سید محمد جوادپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته وقف، دومین دوره مسابقه حفظ قرآن کریم بین حفاظ بقاع متبرکه شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل با حضور ۲۶ نفر از حافظان قرآن کریم در سالن همایش غدیر بقعه متبرکه آقامیرشهید لاهیجان برگزار شد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان این مسابقه در رده سنی ۷ تا ۳۶ سال بودند و در چهار رشته حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و حفظ ۵ جزء با یکدیگر به رقابت پرداختند.

جوادپور تصریح کرد: این مسابقات به شیوه برنامه «محفل» و با حضور اساتید مجرب قرآنی از جمله دکتر محمد مصطفی‌پور، حاج امیر صالحی و ابوالفضل زیبایی برگزار شد و در پایان، نفرات برتر رشته‌های مختلف انتخاب شدند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های لاهیجان و سیاهکل ادامه داد: در حاشیه این مسابقات، کارگاه آموزشی قرآن کریم نیز با حضور اساتید مجرب برگزار شد و نکات آموزشی مختلفی در زمینه صوت و لحن، شیوه صحیح تلاوت، حُسن حفظ و جذابیت قرائت قرآن و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های صوتی در تلاوت به شرکت‌کنندگان ارائه شد.

وی با اشاره به استقبال خوب حفاظ از این برنامه گفت: برگزاری چنین مسابقاتی علاوه بر ایجاد فضای رقابتی و معنوی، فرصت مناسبی برای ارتقای سطح علمی و مهارتی حافظان قرآن و شناسایی استعدادهای قرآنی شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری دومین دوره این مسابقات نشان‌دهنده استمرار برنامه‌های قرآنی در بقاع متبرکه و اهتمام مجموعه اوقاف به ترویج فرهنگ حفظ و تلاوت قرآن کریم در میان نسل‌های مختلف است.

کد مطلب 6937306

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