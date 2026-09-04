رقابت ۲۶ حافظ قرآن در دومین مسابقه حفاظ بقاع متبرکه لاهیجان و سیاهکل

سید محمد جوادپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته وقف، دومین دوره مسابقه حفظ قرآن کریم بین حفاظ بقاع متبرکه شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل با حضور ۲۶ نفر از حافظان قرآن کریم در سالن همایش غدیر بقعه متبرکه آقامیرشهید لاهیجان برگزار شد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان این مسابقه در رده سنی ۷ تا ۳۶ سال بودند و در چهار رشته حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و حفظ ۵ جزء با یکدیگر به رقابت پرداختند.

جوادپور تصریح کرد: این مسابقات به شیوه برنامه «محفل» و با حضور اساتید مجرب قرآنی از جمله دکتر محمد مصطفی‌پور، حاج امیر صالحی و ابوالفضل زیبایی برگزار شد و در پایان، نفرات برتر رشته‌های مختلف انتخاب شدند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های لاهیجان و سیاهکل ادامه داد: در حاشیه این مسابقات، کارگاه آموزشی قرآن کریم نیز با حضور اساتید مجرب برگزار شد و نکات آموزشی مختلفی در زمینه صوت و لحن، شیوه صحیح تلاوت، حُسن حفظ و جذابیت قرائت قرآن و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های صوتی در تلاوت به شرکت‌کنندگان ارائه شد.

وی با اشاره به استقبال خوب حفاظ از این برنامه گفت: برگزاری چنین مسابقاتی علاوه بر ایجاد فضای رقابتی و معنوی، فرصت مناسبی برای ارتقای سطح علمی و مهارتی حافظان قرآن و شناسایی استعدادهای قرآنی شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری دومین دوره این مسابقات نشان‌دهنده استمرار برنامه‌های قرآنی در بقاع متبرکه و اهتمام مجموعه اوقاف به ترویج فرهنگ حفظ و تلاوت قرآن کریم در میان نسل‌های مختلف است.