نمایشگاه فناوریهای مصرفی با کمک ابزارهای ابری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، به دلیل شیوع ویروس کرونا قرار است نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی ۲۰۲۱(CES) به طور مجازی برگزار شود. در همین راستا اتحادیه فناوری مصرف کننده (سازمان برگزار کننده CES۲۰۲۱) تصمیم دارد با استفاده از ابزارهای گفته شده تجربه‌ای مجازی از حضور در بخش‌های مختلف نمایشگاه را فراهم کند.

طبق بیانیه این اتحادیه، CES۲۰۲۱ با استفاده از ابزار مایکروسافت تیمز، سرویس ابر رایانشی آزور و پلتفرم مایکروسافت پاور (یک سیستم تحلیل و دستکاری اطلاعات که برای ساخت اپلیکیشن، داشبورد و غیره استفاده می‌شود) برگزار خواهد شد.

کارن چوپکا نایب مدیر CES در این باره می‌گوید: این نمایشگاه یک رویداد جهانی با تنوع و مقیاس مخصوص خود است.

ما برای برگزاری CES به طور دیجیتال از پلتفرم‌هایی استفاده می‌کنیم که به افراد از سراسر جهان اجازه می‌دهد به آسانی و به طور ایمن در مراسم شرکت کنند.

پیش از این نیز گوگل و اپل مراسم‌های متعددی را به طور آنلاین برگزار کرده اند.