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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۳

رئیس هیات تنیس روی میز استان تهران معرفی شد

رئیس هیات تنیس روی میز استان تهران معرفی شد

مجمع انتخاباتی ریاست هیأت تنیس روی میز استان تهران با معرفی حمیدرضا صابری به عنوان رئیس چهار سال آینده این هیات به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیأت تنیس روی میز استان تهران ظهر امروز سه‌شنبه در محل اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد.

این انتخابات با حضور مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون به عنوان ریاست مجمع، رضا گل‌محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران به عنوان نایب رئیس مجمع و احمدرضا یزدانی سرپرست هیأت برگزار شد.

هادی میری یکی از کاندیداهای تایید صلاحیت شده بود که با غیبت در مجمع انصراف خود را اعلام کرد. بدین ترتیب انتخابات امروز با حضور حمیدرضا صابری به عنوان تک کاندیدا برگزار شد.

صابری با کسب ۱۷ رأی از ۱۷ رأی ماخوذه برای چهار سال آینده ریاست هیأت تنیس روی میز استان تهران را بر عهده گرفت.

صابری در چهار سال گذشته نیز به عنوان رئیس این هیأت فعالیت داشت و در ابتدای سال جاری نیز به عنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز منصوب شد.

کد مطلب 5052605

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