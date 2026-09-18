به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان در مصلای امام خامنه‌ای، اظهار کرد: دشمن با تمرکز بر سه محور اقتصاد، مسائل اجتماعی و علم و فناوری در صدد تضعیف کشور است و لازم است دغدغه‌مندان نسبت به آینده کشور در کنار دولت جهادی عمل کنند.

وی در ادامه افزود: با توجه به احتمال جنگ جدید، ناترازی انرژی و تعطیلی مجدد آموزش باید به دنبال راه‌حل جدید برای به حداقل رساندن افت آموزشی دانش‌آموزان بود.

امام جمعه شیروان تصریح کرد: دولت باید به مسئله آموزش و معیشت معلمان اهمیت ویژه‌ای قائل شده و بودجه مناسبی اختصاص دهد تا آینده کشور تضمین شود.

حجت‌الاسلام غلامی تأکید کرد: معلمان در جبهه فرهنگی در حال جهادند و از دولت مطالبه حقوق مکفی این قشر زحمتکش را داریم.

وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس گفت: ما همواره در سمت درست تاریخ ایستاده‌ایم و موفقیت ما در جنگ ۸ ساله مبتنی بر این امر بود؛ به‌طور مثال پس از شکست در کربلای ۴، خیز عمومی برای حضور در کربلای ۵ که طولانی‌ترین عملیات هشت ساله دفاع مقدس بود، رقم خورد.

امام جمعه شیروان ادامه داد: امروز با امداد غیبی، ایمان و اراده ملت بزرگ ایران پیروزی‌های مکرری برای جبهه حق رقم خورده است.

حجت‌الاسلام غلامی با تأکید بر تزریق امید گفت: دانش‌آموزان باید بدانند که آینده روشنی پس از تلاش و پشتکار در انتظار آنان است و دنیا منتظر نقش‌آفرینی آنان در آینده است.

وی در ادامه با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در اجلاسیه بریکس بیان کرد: این حضور نقطه مهمی در رفع مشکلات اقتصادی است و وزارتخانه‌های مرتبط با توسعه دوجانبه اقتصادی، نقشه‌های دشمن در مورد زمینگیر کردن اقتصاد کشور را با شکست مواجه خواهند کرد.