  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

غلامی: دشمن به دنبال افت علم و فناوری دانش‌آموزان است

غلامی: دشمن به دنبال افت علم و فناوری دانش‌آموزان است

شیروان- امام جمعه شیروان با هشدار درباره افت آموزشی، علم و فناوری گفت: دشمن با تمرکز بر سه محور اقتصاد، مسائل اجتماعی و علم و فناوری در صدد تضعیف کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان در مصلای امام خامنه‌ای، اظهار کرد: دشمن با تمرکز بر سه محور اقتصاد، مسائل اجتماعی و علم و فناوری در صدد تضعیف کشور است و لازم است دغدغه‌مندان نسبت به آینده کشور در کنار دولت جهادی عمل کنند.

وی در ادامه افزود: با توجه به احتمال جنگ جدید، ناترازی انرژی و تعطیلی مجدد آموزش باید به دنبال راه‌حل جدید برای به حداقل رساندن افت آموزشی دانش‌آموزان بود.

امام جمعه شیروان تصریح کرد: دولت باید به مسئله آموزش و معیشت معلمان اهمیت ویژه‌ای قائل شده و بودجه مناسبی اختصاص دهد تا آینده کشور تضمین شود.

حجت‌الاسلام غلامی تأکید کرد: معلمان در جبهه فرهنگی در حال جهادند و از دولت مطالبه حقوق مکفی این قشر زحمتکش را داریم.

وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس گفت: ما همواره در سمت درست تاریخ ایستاده‌ایم و موفقیت ما در جنگ ۸ ساله مبتنی بر این امر بود؛ به‌طور مثال پس از شکست در کربلای ۴، خیز عمومی برای حضور در کربلای ۵ که طولانی‌ترین عملیات هشت ساله دفاع مقدس بود، رقم خورد.

امام جمعه شیروان ادامه داد: امروز با امداد غیبی، ایمان و اراده ملت بزرگ ایران پیروزی‌های مکرری برای جبهه حق رقم خورده است.

حجت‌الاسلام غلامی با تأکید بر تزریق امید گفت: دانش‌آموزان باید بدانند که آینده روشنی پس از تلاش و پشتکار در انتظار آنان است و دنیا منتظر نقش‌آفرینی آنان در آینده است.

وی در ادامه با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در اجلاسیه بریکس بیان کرد: این حضور نقطه مهمی در رفع مشکلات اقتصادی است و وزارتخانه‌های مرتبط با توسعه دوجانبه اقتصادی، نقشه‌های دشمن در مورد زمینگیر کردن اقتصاد کشور را با شکست مواجه خواهند کرد.

کد مطلب 6950616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه