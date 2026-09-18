نماینده قم از کوروش زارعی عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش ظهر جمعه با حضور در منزل کوروش زارعی، هنرمند تئاتر و سینما و بازیگر سریال یوسف پیامبر(ص)، از وی عیادت کرد و در جریان وضعیت بیماری او قرار گرفت.



حجت الاسلام روانبخش در این دیدار موضوعات مرتبط با بیماری زارعی را بررسی کرد و در ادامه با برقراری تماس‌های تلفنی، پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام داد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین با قدردانی از سال‌ها فعالیت کوروش زارعی این هنرمند برجسته قمی در عرصه هنر، بر اهمیت استمرار برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد.