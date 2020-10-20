سند برنامه های اقدام سکوی آموزشی، پژوهشی و تربیتی ملی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتصد و سی و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر سه شنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی برگزار شد و در این جلسه "سند سیاست‌ها و برنامه‌های اقدام سکوی (پلتفرم) آموزشی، پژوهشی و تربیتی ملی کشور" از سوی اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه تعدادی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تاکید بر ضرورت تمرکز بر حوزه آموزش و پژوهش در فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی جهان ناشی از شیوع ویروس کرونا، نظرات خود را درخصوص ویژگی‌های لازم و مد نظر برای این سند ملی ارائه کردند و ادامه بررسی‌های بیشتر و تصمیم گیری درمورد آن به جلسه بعدی شورا موکول شد.