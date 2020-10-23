به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تنیس روی میز برای نیمه دوم سال جاری برگزاری رقابت‌های لیگ برتر را به عنوان یکی از برنامه‌های مصوب در دستور کار قرار داده است. اگرچه هنوز زمان برگزاری این رقابت‌ها قطعی نیست اما قرار است مسابقات به گونه‌ای پیگیری شود که تحت هر شرایطی پرونده آن تا اسفندماه و پایان همین امسال بسته شود.

این مسئله از آنجایی مورد تاکید فدراسیون تنیس روی میز و برگزارکنندگان رقابت‌های باشگاهی قرار گرفته که سال گذشته به خاطر بحران یکباره کرونا، دیدارهای پلی آف لیگ برتر لغو و در نهایت هم پرونده این رقابت‌ها بدون برگزاری این دیدارها مختومه اعلام شد.

بر همین اساس امسال در فدراسیون تنیس روی میز به گونه‌ای برنامه ریزی شده که هیچ دیداری از لیگ امسال به سال آینده کشیده نشود حتی اگر به خاطر آن مجبور به برگزاری فشرده و خلاصه دیدارها یا حذف یکی از مراحل مانند پلی آف شوند.

البته هنوز زمان آغاز لیگ برتر و اینکه تیم‌های شرکت کننده تا پایان سال چقدر برای ادامه رقابت‌های باشگاهی خود فرصت دارند، مشخص نیست. آذرماه به عنوان زمان مورد نظر برای آغاز لیگ ۹۹ در نظر گرفته شده اما اینکه دقیقاً در چه تاریخی از این ماه استارت رقابت‌ها زده خواهد شد ارتباط مستقیم با شرایط کرونایی کشور دارد.

مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: به خاطر موج سوم کرونا و ادامه دار بودن آن فعلاً هیچ زمانی را مصوب نکرده‌ایم. منتظریم تا از این دوره بگذریم و بتوانیم فعالیت‌های عملیاتی خود را شروع کنیم.

وی ادامه داد: از طرفی با در نظر گرفتن احتمال موج چهارم کرونا، نمی‌توانیم مسابقات را مانند سنوات قبل برگزار کنیم. قطعاً امسال تغییراتی خواهیم داشت اما میزان آن به شرایط کرونایی کشور بستگی دارد. در واقع امسال کرونا تعیین کننده ترین عامل در تمام تصمیم گیری های ماست. در هر صورت دیدارهای رفت و برگشت باید خلاصه برگزار شود آن‌هم نه به صورت متمرکز که باعث تجمع تیم‌ها و بازیکنان‌شان شود. در مورد پلی آف و برگزاری آن هم هیچ قطعیتی نیست.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: برای برگزاری مسابقات با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برنامه ریزی لازم را داریم اما در عین حال هیچ ریسکی نمی‌کنیم. شرایط که مساعد شد، زمان مسابقات را مشخص و آغاز می‌کنیم. برای چگونگی ادامه دیدارها هم بر طبق شرایط کرونا تصمیم می‌گیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد تهران، فراسنج تهران، نفت آبادان، مرحوم اقبال لطف الله نسبی (کردستان)، شهرداری کرج، پادما یدک اصفهان، رعد پدافند هوایی و دانشگاه یزد هشت تیمی هستند که برای شرکت در لیگ امسال اعلام آمادگی رسمی داشته‌اند.