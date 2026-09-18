به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه در مسجد جامع پیش‌قلعه اظهار کرد: راجع به مدارس یک نکته را عرض کنم؛ مسجد تراز باید به گونه‌ای باشد که مدرسه را دریابد. اگر دیدیم مسجد برای خودش و مدرسه برای خودش است، اینجا خطای بزرگ راهبردی داریم و مساجد با تمام ارکانش باید مدرسه را دریابد.

وی در ادامه افزود: مسجد باید وضعیت دانش‌آموزان خود را بشناسد و اگر کرونا پیش آمد، مکانش و پشتیبانی مالی‌اش را بگذارد و در جنگ پیش آمد، مدیریت آموزش را اولویت قرار دهد و در ضمن پرورش، تفکر دینی را قرار دهد.

امام جمعه مانه تصریح کرد: گاهی اوقات به مسئولین فرهنگی یا به اولیا گیر می‌دهیم که بچه‌ها دین و پرورش را بلد نیستند؛ یک قسمش برمی‌گردد به مسجد تراز نداشتن. مسجد باید دغدغه داشته باشد که اصول دین را آموزش دهد و ارتباط مسجد و مدرسه می‌تواند این را طراحی کند.

ابراهیمی‌فرد خاطرنشان کرد: مسجد تراز باید با معلمان و اولیا همراه باشد و بدانیم چه معلمی برای مدرسه می‌آید و از نظر دینی و فنی چه شاخص‌هایی دارد. اگر این پیوند درست برقرار شود، آن محله ارتقا پیدا می‌کند و جامعه اسلامی و تمدن اسلامی ساخته می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: هیچ‌وقت از اول اسلام تاکنون تیری از سمت اسلام رها نشده است و هر جنگی بوده از سمت انقلاب اسلامی دفاع بوده است.

امام جمعه مانه افزود: در سال ۶۱ فتح خرمشهر را داشتیم و وقتی خرمشهر فتح شد، تمام معادلات دشمن و جهان تغییر کرد. امروز هم فتح خرمشهر دیگری را جبهه مقاومت با استقامت خود داشت و یمنی‌ها با استقامت خود فتح خرمشهر دیگری را رقم زدند و باب‌المندب را تحویل گرفتند و وعده الهی را به دنیا ثابت کردند.

ابراهیمی‌فرد تصریح کرد: فکر نکنید دشمن می‌خواهد نشان دهد ما مشکل داریم؛ بله مشکلات اقتصادی را داشتیم و داریم و دنبال حل آن هستیم، اما مشکل اصلی را الان آمریکا دارد. با محدود شدن باب‌المندب از ۲۱ میلیون بشکه به ۳ میلیون رسیده و این یعنی بیچارگی.

وی خاطرنشان کرد: استخوان‌های این ابرقدرت در هم خواهد شکست و انتظار داریم سیاسیون و کنشگران مراقب باشند و آب به آسیاب دشمن نریزند.

امام جمعه مانه درباره تورم گفت: سه لایه تورم در کشور ما باعث گرانی و مشکلات معیشت می‌شود. اولین لایه ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی است که از پول چاپ کردن‌های بی‌رویه و برنگشتن ارزها در تراست‌ها ایجاد می‌شود و از مسئولین انتظار داریم این ناترازی‌ها را مدیریت کنند.

وی در ادامه افزود: دومین لایه جرقه‌ها و شوک‌های خارجی است که کشور باید نسبت برای آن آمادگی داشته باشد و سومین لایه انتظارات است که باعث ایجاد حباب و تورم می‌شود.

ابراهیمی‌فرد تصریح کرد: ابرتورم نداریم که انسان ترس داشته باشد، اما تورم بالایی داریم. انتظار داریم مسئولین برنامه‌ریزی منظمی برای مدیریت ارز و ثبات قیمت‌ها داشته باشند و دلارزدایی را استارت بزنند.