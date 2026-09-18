به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، این اقدام با هدف جلوگیری از دسترسی کودکان کمتراز ۱۳ سال به پلتفرم هایی مانند فیس بوک، تیک تاک و اینستاگرام انجام می شود. فون در لین خواستار وضع محدودیت های متناسب با سن کاربران شد و در این باره گفت: آنچه هماکنون وجود دارد، اجماعی است مبنی بر اینکه باید برای سنی که کودکان میتوانند به شبکههای اجتماعی بپیوندند، تاریخ شروعی تعیین شود.
این طرح پس از پیشنهادهای مشابهی در استرالیا، انگلیس، چین، هندوستان، ترکیه و چند کشور اروپائی ارائه شده و در واقع پاسخی به نگرانی های فزاینده درباره تاثیر احتمالی شبکه های اجتماعی بر سلامت ذهنی کودکان است.
وی در این باره گفت: امروزکودکان ما با برخی از پیچیده ترین فناوری های ابداع شده تعامل می کنند که برای سلامت و رشد ذهنی این گروه ذهنی طراحی نشده اند.
اصلاحات پیشنهادی قانون EU Kids مرزهای روشنی در جهان دیجیتال رسم می کند.
طرح پیشنهادی فون در لاین به والدین امکان میدهد تا کنترل بیشتری بر حسابهای کاربری نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله داشته باشند.
این طرح پیش از آنکه به قانون تبدیل شود، طی ماههای آینده در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
حسابهای شبکههای اجتماعی، سرویسهای پخش ویدیو، بازیهای ویدیویی آنلاین و چتباتهایی که کاربران زیر ۱۸ سال را هدف قرار میدهند، مشمول مجموعهای از مقررات سختگیرانهتر خواهند بود.
این موارد شامل ممنوعیت قابلیتهایی است که اعتیادآور تلقی میشوند، از جمله اسکرول بی نهایت و پخش خودکار محتوا. این طرح پیشنهادی همچنین توصیههای مبتنی بر الگوریتم، ایجاد پروفایلهای شخصیسازیشده، سازوکارهای تعاملِ مبتنی بر پاداش و تماسهای ناخواسته از سوی افراد ناشناس را محدود خواهد کرد.
شرکت هایی که از این قانون پیروی نکنند با جریمه هایی تا سقف شش درصد درآمد جهانی شان روبرو می شوند.
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