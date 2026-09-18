همه باید برای تقویت اسلام و ایران و پیشرفت کشور نقش خود را ایفا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید مرادپور، در خطبه های نماز جمعه ابهر با اشاره به اهمیت تأمین آب آشامیدنی در مناطق جنوبی کشور، اظهار کرد: یکی از اهدافی که به گفته وی در جریان حملات اخیر مورد هدف قرار گرفته، منابع آب و آبشیرینکنهای جنوب بوده است.
امام جمعه ابهر با تشریح شرایط اقلیمی مناطق جنوبی و گرمای شدید این مناطق، افزود: آب در جنوب کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در بسیاری از مناطق، تأمین آب یکی از اصلیترین نیازهای مردم به شمار میرود.
مرادپور با اشاره به تجربه خود از حضور در مناطق جنوبی کشور گفت: در این مناطق میزان مصرف و نیاز به آب بهمراتب بیشتر است و حتی در مأموریتها، یکی از نخستین نیازهایی که باید برای آن برنامهریزی میشد، تأمین آب بود.
وی با اشاره به درخواستها برای کمک به آبرسانی به مناطق جنوبی کشور، از مردم خواست در جمعآوری کمکهای مالی و تأمین آب آشامیدنی مشارکت کنند و گفت: این اقدام میتواند علاوه بر کمک به هموطنان، دارای اجر معنوی نیز باشد.
امام جمعه ابهر با بیان اینکه کمکرسانی به مناطق جنوبی نباید محدود به یک روز باشد، از مردم خواست در روزهای آینده نیز در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.
مرادپور اظهار کرد: هرکس میتواند به اندازه توان خود در این امر خیر سهیم باشد و باید با جدیت برای تأمین نیازهای ضروری هموطنان تلاش کرد.
وی با اشاره به حوادث پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از زمینههای شکرگزاری را مشاهده آنچه «آیات و نشانههای الهی» خواند، عنوان کرد.
امام جمعه ابهر با بیان اینکه نسلهای پس از انقلاب شاهد حوادث مهمی بودهاند، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی، حوادث پس از انقلاب، حادثه طبس و جنگ هشتساله از جمله رخدادهایی هستند که وی آنها را نمونههایی از نصرت الهی دانست.
مرادپور همچنین فشارهای اقتصادی واردشده به کشور طی سالهای پس از انقلاب را مورد اشاره قرار داد و گفت: استمرار کشور در شرایط فشار اقتصادی، از نگاه وی، از جمله موارد قابل تأمل است.
وی با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت یمن نیز بر اهمیت ایمان، مقاومت و باور به نصرت الهی تأکید کرد و گفت: آنچه در این عرصه رخ داده، نشاندهنده نقش ایمان و اراده مردم در ایستادگی در برابر فشارهاست.
هر فرد باید مسئولیت خود را بهدرستی انجام دهد
امام جمعه ابهر در ادامه با تأکید بر ضرورت ایفای نقش اجتماعی افراد اظهار کرد: هرکس در هر جایگاهی که قرار دارد باید مسئولیت خود را بهصورت کامل و صحیح انجام دهد.
وی افزود: برای تقویت اسلام، تقویت ایران و پیشرفت کشور، هر کاری که از دست افراد برمیآید باید با جدیت انجام شود و نباید از نقش و مسئولیت خود غفلت کنیم.
محاسبات آمریکا درباره ایران محقق نشد
مرادپور در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با اشاره به تقابل ایران و آمریکا اظهار کرد: آمریکا با محاسبات مادی تصور میکرد با هدف قرار دادن رأس نظام، فرماندهان و مراکز حساس میتواند در مدت کوتاهی ایران را با بحران و فروپاشی مواجه کند، اما این محاسبات محقق نشد.
وی با بیان اینکه به گفته وی، آمریکا در عرصه جنگ سخت به اهداف خود دست نیافته است، افزود: دشمن پس از ناکامی در رسیدن به اهداف خود، تلاش میکند فشار اقتصادی را افزایش دهد و از طریق تشدید مشکلات معیشتی، مردم را در مقابل نظام قرار دهد.
امام جمعه ابهر ادامه داد: دشمن میداند موفقیتش در ایجاد تفرقه و برهم زدن انسجام اجتماعی است و به همین دلیل تلاش میکند سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کند.
مرادپور همچنین با اشاره به فعالیت جریانهای مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور، بر ضرورت هوشیاری در برابر آنچه فعالیت عوامل و جریانهای وابسته به دشمن خواند، تأکید کرد.
ضرورت تقویت بازدارندگی در برابر تهدیدات
وی در ادامه، بازدارندگی نامتقارن را یکی از راهبردهای مورد تأکید خود عنوان کرد و گفت: در برابر تهدیدات دشمن باید نقاط آسیبپذیر آن در عرصههای مختلف مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه ابهر افزود: پاسخ به تهدیدات نباید صرفاً به یک عرصه محدود شود و در برابر اقدامات دشمن باید هزینههایی برای او ایجاد شود تا بداند اقداماتش بدون پاسخ نخواهد ماند.
مرادپور همچنین بر ضرورت موضعگیری صریح مسئولان در برابر تهدیدات تأکید کرد و خواستار شفاف بودن پیامهای بازدارنده کشور شد.
وی بر ضرورت افزایش شفافیت در برخی مسائل کشور تأکید کرد و گفت: وجود ابهام در برخی موضوعات مهم میتواند موجب شکلگیری برداشتهای متفاوت و حتی اختلاف میان دوستداران نظام شود.
امام جمعه ابهر اظهار کرد: مردم باید بدانند در مسائل مهم کشور چه اتفاقی در حال رخ دادن است و شرایط موجود چیست؛ چراکه اطلاعرسانی شفاف میتواند از شکلگیری برداشتهای نادرست جلوگیری کند.
توافق باید تأمینکننده منافع کشور باشد
مرادپور با اشاره به موضوع توافق و مذاکرات با آمریکا گفت: صرف وجود یک توافق نمیتواند بهعنوان یک دستاورد تلقی شود، بلکه باید مشخص باشد که این توافق چه چیزی برای کشور به همراه دارد.
وی افزود: توافق در صورتی میتواند مورد پذیرش قرار گیرد که شرایط و منافع جمهوری اسلامی ایران در آن تأمین شود و طرف مقابل به تعهدات خود پایبند باشد.
امام جمعه ابهر با تأکید بر اینکه توافق بدون تأمین منافع کشور قابل اتکا نیست، گفت: نمیتوان صرفاً به داشتن یک توافق دلخوش بود، بلکه باید نتیجه و آثار واقعی آن برای کشور مشخص باشد.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه دیپلماسی و توان میدانی کشور اظهار کرد: مسئولان باید بهگونهای عمل کنند که در هرگونه توافق احتمالی، منافع و حقوق ایران تأمین شود.
مرادپور خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران اصل توافق را رد نمیکند، اما توافق باید در شرایطی صورت گیرد که شرایط مورد نظر کشور تأمین شده و از تکرار اقدامات خصمانه طرف مقابل جلوگیری شود.
امام جمعه ابهر تأکید کرد: مردم و مسئولان باید با حفظ انسجام، هوشیاری و انجام مسئولیتهای خود، برای تقویت کشور و پیشرفت ایران تلاش کنند.
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