شیخ بهایی: اجتماعات مردمی پشتوانه رزمندگان و مسئولان در شرایط جنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد شیخ‌بهایی درخطبه‌های نماز جمعه کرمان که در مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به فرا رسیدن سال جدید تحصیلی، ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت، گفت: دشمن در حوزه فرهنگی برنامه‌هایی را دنبال می‌کند که باید نسبت به آنها هوشیار بود و در برابر این جریان‌ها با روشنگری و جهاد تبیین ایستادگی کرد.

وی ترویج برهنگی، سگ‌گردانی و عادی‌سازی اختلاط زن و مرد را از جمله مواردی دانست که به گفته وی در چارچوب برنامه‌های فرهنگی دشمن دنبال می‌شود و افزود: مقابله با این مسائل نیازمند جهاد فرهنگی و تقویت امر به معروف و نهی از منکر است.

خطیب موقت جمعه کرمان با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور نیز می‌تواند به دلیل فساد، تبعیض و تصمیم‌های نادرست ایجاد شود، تصریح کرد: این مسائل در صورت تداوم می‌تواند به ابزاری برای دشمن تبدیل شود؛ بنابراین باید ریشه فتنه‌ها و فسادها شناسایی شود.

شیخ‌بهایی، از دستگاه قضایی، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و مسئولان مرتبط خواست در برخورد با فساد و نفوذ قاطع باشند و گفت: مسئولان قضایی، دادستان‌ها، قضات و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی نباید از فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها هراس داشته باشند و باید با جدیت وظایف خود را دنبال کنند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از افرادی که تحت تأثیر افکار نادرست قرار گرفته‌اند، از بدنه جامعه هستند و برای اصلاح این وضعیت باید از مسیر روشنگری، جهاد تبیین و امر به معروف و نهی از منکر وارد شد.

آیت‌الله شیخ‌بهایی، بر اهمیت مطالعه و کتابخوانی تأکید کرد و افزود: جامعه باید با مطالعه، نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به گفته وی برای تضعیف خانواده و تغییر جایگاه زن دنبال می‌شود، آگاهی پیدا کند و در برابر این جریان‌ها رویکردی آگاهانه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی، از مسئولان خواست برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تلاش بیشتری داشته باشند و گفت: گرانی به اقشار مختلف جامعه فشار وارد کرده و لازم است مسئولان تلاش خود را برای حل مشکلات اقتصادی دوچندان کنند.

خطیب موقت جمعه کرمان در ادامه با اشاره به فصل پاییز و شرایط موجود، بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و افزود: صرفه‌جویی در مصرف انرژی و توجه به وضعیت مستمندان باید مورد توجه جدی مردم قرار گیرد.

دفاع مقدس؛ عرصه‌ای برای رشد معنوی و انسجام ملی

شیخ‌بهایی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این دوران را یکی از مقاطع اثرگذار در تاریخ کشور دانست و اظهار کرد: دفاع مقدس در ساختن شخصیت ملت ایران و رساندن بسیاری از جوانان به مراتب بالای معرفت و معنویت نقش داشت و در این مسیر جان‌های بسیاری برای اسلام و کشور فدا شد.

وی افزود: در کنار دستاوردهای معنوی دفاع مقدس، ملت ایران در عرصه نظامی نیز ایستادگی کرد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد.

خطیب موقت جمعه کرمان بر ضرورت بازخوانی حماسه دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: یکی از راه‌های شناخت آن دوران، مراجعه به خاطرات شهدا، جانبازان و آزادگان و مطالعه وصیت‌نامه شهداست.

وی با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) بر مطالعه وصیت‌نامه شهدا و نیز اهتمام رهبر شهید انقلاب به مطالعه این آثار، خاطرنشان کرد: گاهی مطالعه یک وصیت‌نامه شهید می‌تواند مسیر زندگی انسان را تغییر دهد.

تجمع‌های مردمی، پشتوانه نیروهای میدان و تصمیم‌گیران است

شیخ‌بهایی، با اشاره به شرایط جنگی کشور و تداوم اجتماعات مردمی، این حضورها را قابل توجه دانست و اظهار کرد: اجتماعات مردم در دوران دفاع مقدس نیز نقش مهمی در تقویت روحیه عمومی داشت؛ مردم در مساجد و اجتماعات حضور می‌یافتند، بیانیه‌های امام(ره) قرائت می‌شد، سخنرانی‌های تبیینی انجام می‌گرفت و مردم با شعارهای خود از جبهه‌ها حمایت می‌کردند.

وی ادامه داد: حضورهای مردمی امروز نیز می‌تواند پشتوانه رزمندگان میدان و مسئولانی باشد که در شرایط جنگی با تصمیم‌های دشوار برای اداره کشور مواجه هستند.

خطیب موقت جمعه کرمان همچنین با اشاره به رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان ایران» در تهران گفت: حضور گسترده مردم در این رزمایش نشان داد که دشمن نمی‌تواند روی خلوت شدن خیابان‌ها حساب کند، زیرا برخی افراد برای حضور در این اجتماع با نیت شهادت در میدان حاضر شدند.

وی افزود: در جریان دفاع مقدس نیز نمونه‌هایی از امدادهای الهی مشاهده شد و فتح خرمشهر از جمله این موارد بود؛ در تحولات اخیر منطقه نیز به اعتقاد وی نمونه‌هایی از تغییر معادلات و به دست آمدن تجهیزات نظامی توسط نیروهای یمنی مشاهده شده است.

تأکید بر پیگیری خون شهدای جنگ اخیر

آیت‌الله شیخ‌بهایی، با اشاره به مطالبه مردم برای پیگیری خون شهدای جنگ اخیر، اظهار کرد: مطالبه جدی ملت، پیگیری خون همه شهدا از کودکان میناب گرفته تا فرماندهان نیروهای مسلح و دانشمندان حوزه هسته‌ای است.

وی تأکید کرد: نباید حضور مردم در اجتماعات را صرفاً یک دورهمی تلقی کرد، بلکه این حضورها نشان‌دهنده عزم و اراده بخشی از جامعه برای حمایت از کشور است.

شیخ‌بهایی، همچنین با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب در تقویت توان دفاعی کشور گفت: در سال‌هایی که بخش زیادی از جامعه درگیر مسائل روزمره و مباحث سیاسی بود، ظرفیت‌های دفاعی کشور در نقاط مختلف از جمله زیر کوه‌ها، کویر و دریا توسعه یافت و توانمندی‌های موشکی و پهپادی کشور گسترش پیدا کرد.

گرامیداشت میلاد امام حسن عسکری(ع) و سالروز وفات حضرت معصومه(س)

خطیب موقت جمعه کرمان در ابتدای سخنان خود نیز با تبریک هشتم ربیع‌الثانی، سالروز میلاد امام حسن عسکری(ع)، به روایتی از آن حضرت درباره جایگاه فرزند اشاره کرد و گفت: فرزند به منزله بازوست و انسان با داشتن چنین پشتوانه‌ای می‌تواند حق خود را از ظالم مطالبه کند.

وی افزود: در روایات مربوط به امام حسن عسکری(ع)، از فرزند ایشان به عنوان کسی یاد شده که جهان را از ظلم و جور پاک خواهد کرد.

شیخ‌بهایی، همچنین با گرامیداشت دهم ربیع‌الثانی، سالروز وفات شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه(س)، اظهار کرد: فرزندان امام موسی کاظم(ع) در هر نقطه‌ای که حضور یافتند، منشأ نور و برکت شدند و حضرت معصومه(س) نیز با وجود اقامت کوتاه‌مدت در قم، تأثیر عمیقی بر این شهر گذاشتند.

وی با اشاره به جایگاه علمی و حوزوی قم خاطرنشان کرد: حوزه علمیه قم طی قرن‌ها به مرکزی برای پرورش علما تبدیل شد و در دوران معاصر نیز نقش مهمی در شکل‌گیری نهضت انقلاب اسلامی داشت.

تأکید بر وحدت شیعه و سنی در برابر دشمن مشترک

آیت‌الله شیخ‌بهایی، با اشاره به شهادت شماری از علمای سیستان، بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: ملت ایران با وجود تفاوت‌های مذهبی، توانسته است با حفظ عقاید خود از اختلافات عبور کند و در برابر دشمن مشترک، وحدت شیعه و سنی را به نمایش بگذارد.

وی افزود: حفظ این وحدت و مقابله با جریان‌های تفرقه‌افکن از ضرورت‌های شرایط کنونی است.