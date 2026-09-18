توقیف یک کامیونت با ۵۹ میلیون تومان خلافی در خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید حسنوند ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در راستای اجرای قانون و برخورد قاطع با تخلفات حادثهساز، طی دو روز اخیر دو دستگاه وسیله نقلیه با مجموع بیش از ۱۱۲ میلیون تومان خلافی در محورهای مواصلاتی خوزستان توقیف شدند.
وی افزود: ماموران پلیس راه خرمشهر حین گشتزنی یک دستگاه کامیونت با خلافی ۵۹ میلیون تومانی را شناسایی و پس از اعمال قانون به پارکینگ هدایت کردند.
رئیس پلیس راه خوزستان به توقیف خودروی سواری در محوری دیگر اشاره کرد و ادامه داد: تیمهای گشتی پلیس راه بهبهان به گچساران نیز حین کنترل ترددها، یک دستگاه پژو ۴۰۵ را به علت انجام تخلفات حادثهساز متوقف کردند که در استعلام مشخص شد ۵۳ میلیون تومان جریمه پرداختنشده دارد و بلافاصله به پارکینگ منتقل شد.
حسنوند با تاکید بر اینکه تردد خودروهای دارای خلافی سنگین تهدیدی برای ایمنی جادهها است تصریح کرد: پلیس برای حفظ جان شهروندان بدون هیچگونه اغماضی نسبت به متوقف کردن وسایل نقلیه متخلف اقدام میکند و لازم است رانندگان پیش از صدور دستور توقیف، بدهی جرایم خود را تسویه کنند.
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