گره کور توزیع و نظارت در بازار نابسامان روغن

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کمبود روغن نباتی ۵ کیلویی و همچنین افزایش قیمت آن در روزهای اخیر به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. به گونه‌ای که برخی از خانواده‌ها اعلام می‌کنند چندین بار برای تهیه روغن به مغازه‌ها مراجعه کرده‌اند ولی تاکنون موفق به خرید نشده‌اند.

این کالا سه هفته قبل با قیمت حدود ۵۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شد اما اکنون با نوسان و افزایش قیمت بین ۸۵ تا ۱۰۷ هزار تومان فروخته می‌شود. این درحالی است که دو بازار بزرگ مشهد نظیر بازار مصلی و چهارراه میدان بار مشهد که بخش عمده‌ای از کلی فروش‌های شهر در این نقاط قرار دارند، با کمبود روغن نباتی مواجه است.

محدودیت خرید روغن در بازار مشهد

در بازار مصلی تنها حدود ۶ مغازه دارای روغن نباتی ۵ کیلویی بودند که قیمتی مابین ۸۵ الی ۱۰۷ هزار تومان دارد. در چهارراه میدان بار نیز سه مغازه این کالا را موجود داشتند که آن هم در تعداد محدود و با قیمتی بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. در سایر فروشگاه‌های سطح شهر نیز کمبود روغن محسوس است، حتی در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح شهر مشهد خرید روغن مایع با محدودیت روبرو بود و هر فرد تنها می‌توانست دو روغن مایع خریداری کند.

طبق بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر، فروش روغن نباتی برای شیرینی پزی ها نیز داستان متفاوتی دارد! به گونه‌ای که کلی فروش‌ها با فاکتورسازی به دنبال جبران افزایش قیمت هستند. به این صورت که در کنار روغن، کالای دیگری که در واقع وجود خارجی ندارد، در فاکتور ثبت می‌شود تا بتوانند مابه‌التفاوت اضافی را بابت روغن از خریدار بگیرند.

گویا قرار است در ظاهر بیان شود روغن افزایشی نداشته ولی با نگاهی به فاکتور زیر می‌بینیم که قیمت کالای نمایشی (گردو) از قیمت خود روغن بیشتر است! این مبلغ گویای قیمت واقعی فروش روغن در بازار این روزهای مشهد است. همان چیزی که مسئولان با بیان دلایل متعدد به دنبال طبیعی جلوه دادن روند توزیع و فروش آن هستند!

فاکتورسازی برای فروش روغن

منوچهری یکی از افرادی که برای خرید روغن به بازار مصلی آمده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیشتر از ۲۰ مغازه را جستجو کردم تا بالاخره یک فروشگاه که دارای روغن نباتی ۵ کیلویی است را پیدا کردم، اما قیمت این کالا بسیار بالا و به نسبت روزهای گذشته افزایش زیادی داشته است.

وی بیان کرد: برای کالایی که تا حدود دو هفته قبل حدود ۵۰ هزار تومان هزینه می‌کردم، الان باید ۹۰ هزار تومان پرداخت کنم.

برخی از فروشندگان به اجبار علاوه بر فروش روغن، خریدار را مجبور به خرید رب یا باتری می‌کنند! وقتی معترض می‌شویم، می‌گویند: خود ما نیز به همین شکل خریداری کرده‌ایم!

سلطانی، یکی دیگر از خریداران روغن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه کمبود روغن در بازار به شدت احساس می‌شود و برخی از فروشندگان به اجبار علاوه بر فروش روغن، خریدار را مجبور به خرید رب یا باتری می‌کنند!

وقتی از این خریدار علت فروش شرطی رب و باتری را پرسیدیم، اظهار کرد: وقتی معترض می‌شویم، فروشندگان می‌گویند: خود ما نیز به همین شکل خریداری کرده‌ایم.

رحیمی یکی از فروشندگان در منطقه مصلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در چند روز اخیر به دلیل روند افزایشی قیمت و همچنین کمبود روغن نباتی در بازار نتوانستیم این کالا را خریداری کنیم.

این فروشنده با اشاره به تقاضای پاسخ داده نشده مردم در خصوص روغن نباتی در این روزها، بیان کرد: به دلیل قیمت بالای روغن از آوردن آن صرف نظر کردیم.

انبارهای پر و بازار خالی!

یکی از کلی فروشی‌های منطقه چهارراه میدان بار مشهد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برخی از افراد می‌گویند که فروشندگان و انبارداران معتقدند انبارهای روغن توسط برخی افراد پر شده اما در بازار اقدام به فروش نمی‌کنند تا پس از گران شدن محصول آن را عرضه کنند.

وی همچنین گفت: پس از پرس و جوی فراوان از یکی از همکاران توانستم تنها تعداد دو حلب روغن نباتی ۵ کیلویی را برای مغازه تهیه کنم.

به منظور پیگیری علل گرانی و کمبود روغن در بازار مشهد سراغ محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد رفتیم که وی ما را به سازمان صمت استان ارجاع داد؛ علی غفوری مقدم، معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوصی گرانی و کمبود روغن در هفته‌های اخیر، گفت: در گذشته روغن خام کارخانجات تولید روغن توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، تأمین و توزیع می‌شد و پس از تصفیه توسط خود شرکتها، بین صنف، صنعت و خانوار توزیع می‌کردند.

وی افزود: در چند هفته اخیر، به دلیل ترخیص روغن خام و همچنین تخصیص ارز، کمی فاصله برای تأمین روغن خام کارخانجات اتفاق افتاد و دلایلی مانند درخواست کارخانجات برای افزایش قیمت روغن و تصویب آن توسط ستاد تنظیم بازار و تغییر در روند تخصیص و تأمین روغن خام بین کارخانجات فاصله‌ای را برای تأمین روغن در بازار ایجاد کرد.

غفوری مقدم همچنین گفت: طبق توافقات مقرر شده است تا قیمت روغن ۹ درصد افزایش قیمت داشته باشد و از اواخر هفته گذشته روند تأمین روغن و شرایط بازار در بازگشتن به شرایط قبل است. از هفته گذشته تاکنون دو مرتبه تخصیص سهمیه روغن اعلام شده است، از سهمیه ۳۰ هزار تن روغن در نظر گرفته شده برای کل کشور، سهمیه استان خراسان رضوی بیش از ۲۴۰۰ تن است، از این رقم حدود ۵۰ درصد در واحدهای تولیدی داخل استان تأمین می‌شود و مابقی از خارج از استان، تأمین خواهد شد.

عکس آرشیوی است

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: در بخشی دیگر نیز سهمیه روغن صنف و صنعت نیز ۲۰ هزار تن در سطح کشور اعلام شده است که از این مقدار، ۱۲۰۰ تن سهمیه استان خراسان رضوی اعلام شده و تقریباً حدود چهار روز زمان خواهد برد تا این مقدار روغن وارد کارخانجات استان بشود.

قیمت‌های غیرواقعی به دلیل کمبود عرضه در بازار است

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر در بازار به دلیل کمبود عرضه، قیمت‌ها کمی غیرواقعی است اما افزایش رسمی روغن همان ۹ درصد است. پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده روند قیمت و توزیع روغن مانند سابق شود.

غفوری مقدم همچنین گفت: در حال حاضر روغن، ارز دولتی که همان مبلغ ۴,۲۰۰ تومانی است را دریافت می‌کند، اما کالاهایی مانند برنج، چای و حبوبات دیگر ارز دولتی را دریافت نمی‌کنند و فعلاً نیز برنامه‌ای برای حذف ارز دولتی از روغن در دستور کار وجود ندارد.

وی افزود: دستگاه‌های مختلفی مسئول رفع مشکل کمبود روغن هستند از جمله بانک مرکزی که مسئول تخصیص ارز به این کالا است، گمرک که مسئول ترخیص آن بوده، وزارت صنعت و معدن که پیگیر توزیع آن بوده و کارخانجاتی که مسئول توزیع آن هستند؛ این روند مانند یک زنجیره است که دستگاه‌های مختلف پیگیر آن هستند.

این صحبت معاون بازرگانی سازمان صمت، گویای خلأ نبود چندماهه وزیر صمت است؛ خلائی که این روزها موجب کمبود روغن و گرانی بیش از دو برابری قیمت آن شده است. آن هم در شرایطی که کالاها یکی پس از دیگری در حال افزایش قیمت هستند.

گران‌فروشی روغن تخلف است

غفوری مقدم در ادامه با بیان اینکه گران‌فروشی به هر نحو در بازار روغن تخلف محسوب می‌شود، افزود: بخش نظارت و بازرسی سازمان صمت استان، پیگیر تخلفات انجام شده با فروشندگان و افرادی که خریدار را مجبور به خرید کالای دیگری در کنار روغن می‌کنند، است.

وی افزود: تقریباً حدود ۲۰ درصد نیاز به روغن در داخل استان توسط ۴ کارخانه تولیدکننده تأمین می‌شود و مابقی از استان‌های دیگر خریداری می‌شود.

مرتضی مدنی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی نیز در نشست خبری با موضوع قاچاق کالا و احتکار اعلام کرد که در سطح استان به هیچ وجه با کمبود روغن مایع مواجه نیستیم.

روغن نباتی برای ما اصلاً مهم نیست زیرا اولویت مصرف با روغن مایع است

مدنی در رابطه با کمبود و افزایش قیمت روغن نباتی، اعلام کرد که روغن نباتی برای ما اصلاً مهم نیست زیرا اولویت مصرف با روغن مایع است.

این صحبت مدیرکل تعزیرات در حالی است که تقریباً نیمی از خانوارهایی که از آنها در خصوص نوع مصرف روغن خوراکیشان پرسیده شده، اعلام کرده‌اند که مصرفشان روغن نباتی است.

وی با بیان اینکه برخی رسانه‌ها در رابطه با کمبود روغن نباتی در بازار به مسئله کمبود و افزایش قیمت آن دامن زدند، اظهار کرد: در سطح استان به هیچ وجه با کمبود روغن مایع در بازار روبرو نیستیم. این روغن با افزایش ۹ درصدی در هفته‌های اخیر مواجه بوده است.

این صحبت‌های مسئولان در حالی است که در ۱۶ مهرماه یعنی همان روزهای ابتدایی گرانی و کمبود روغن نباتی، حسن جعفری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی که مسئولیت سرپرستی استانداری را در نبود استاندار سابق برعهده داشت، از بازار خشکبار و میوه و تره‌بار واقع در خیابان مصلی بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید، بیان کرده بود که در حوزه روغن مایع هیچ دغدغه‌ای وجود ندارد. در عین حال برخی کمبودها در خصوص روغن جامد وجود دارد که در دستور کار پیگیری قرار گرفت.

جعفری از توزیع ۵۰۰ تن روغن در حوزه شهرستان مشهد و ۵۰۰ تن در دیگر شهرستان‌ها خبر داده بود ولی این روزها همچنان روغن نباتی در بازار کمیاب است و اگر هم باشد مشتریان باید قیمت‌های بالایی را بابت آن پرداخت کنند.

این بازدید ۱۶ مهرماه انجام شده و امروز در سوم آبان ماه همچنان روغن نباتی در مغازه‌ها یافت نمی‌شود و اگر هم باشد با قیمت بالا فروش می‌رود؛ از طرفی روغن مایع که به گفته مسئولان در تأمین آن مشکلی نیست هم با افزایش قیمت و البته کمبود مواجه است و معلوم نیست مسئولان چه زمانی می‌خواهند گره‌های کور توزیع و نظارت را باز کنند.