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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۳۰

مهروز ساعی با مسئولیت جدید به تکواندو بازگشت

مهروز ساعی با مسئولیت جدید به تکواندو بازگشت

دارنده نشان برنز بازیهای آسیایی بعد از چند سال دوری از فعالیت در تکواندو با عنوان مدیر فنی یک تیم لیگ برتری به این رشته برگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهروز ساعی که در بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه موفق به کسب مدال برنز شد، با پیشنهاد فاطمه نورملکی سرمربی تیم فتح صدر البرز و موافقت کمیته فنی این باشگاه به عنوان مدیر فنی صدر البرز را در لیگ برتر همراهی خواهد کرد.

ساعی قرار است در کنار تیم بزرگسالان فتح که عنوان قهرمانی دوره قبل را در اختیار دارد، به کادر فنی این تیم برای تکرار عنوان قهرمانی کمک کند. مهروز خواهر هادی ساعی و همسر حمیدرضا قلی پور سرگروه پیشین تیم ملی ووشو ایران است.

خبر دیگر در مورد تیم فتح صدر البرز اینکه، کمیته فنی این تیم این روزها در تلاش برای جذب تکواندوکاران مورد نظر خود برای حضور در لیگ برتر مردان می‌باشند. با توجه به اینکه اغلب تیم‌ها تاکنون با تکواندوکاران خود برای حضور در فصل جدید قرارداد بسته‌اند، کار این تیم برای حضور در جمع مدعیان سخت به نظر می‌رسد.

کد مطلب 5054425

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