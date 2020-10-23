تشکیل چارچوب مذاکراتی آمریکا-اتحادیه اروپا برای مقابله با چین

به گزارش خبرگزاری مهر، «مورگان اورتگاس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پیامی توئیتری از نخستین مذاکره آمریکا و اتحادیه اروپا با محور مقابله با چالش چین خبر داد.

طبق توافق مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چارچوب این مذاکرات از امروز دوم آبان تشکیل خواهد شد.

ادعا می‌شود این مذاکرات با هدف تقویت اتحاد فراآتلانتیکی شکل گرفته و هدف از آن مقابله با اقدامات پکن علیه منافع و ارزش‌های مشترک واشنگتن-بروکسل است.

این مذاکرات در حالی رقم می‌خورد که بورل پیشتر از بابت تضعیف رهبری آمریکا در سطح بین‌الملل انتقاد کرده و هشدار داده بود که توازن قدرت به نفع چین پیش می‌رود.