تشکیل چارچوب مذاکراتی آمریکا-اتحادیه اروپا برای مقابله با چین

به گزارش خبرگزاری مهر، «مورگان اورتگاس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پیامی توئیتری از نخستین مذاکره آمریکا و اتحادیه اروپا با محور مقابله با چالش چین خبر داد.
طبق توافق مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چارچوب این مذاکرات از امروز دوم آبان تشکیل خواهد شد.
ادعا میشود این مذاکرات با هدف تقویت اتحاد فراآتلانتیکی شکل گرفته و هدف از آن مقابله با اقدامات پکن علیه منافع و ارزشهای مشترک واشنگتن-بروکسل است.
این مذاکرات در حالی رقم میخورد که بورل پیشتر از بابت تضعیف رهبری آمریکا در سطح بینالملل انتقاد کرده و هشدار داده بود که توازن قدرت به نفع چین پیش میرود.
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