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۲ آبان ۱۳۹۹، ۹:۵۴

مورگان اورتگاس مدعی شد؛

تشکیل چارچوب مذاکراتی آمریکا-اتحادیه اروپا برای مقابله با چین

تشکیل چارچوب مذاکراتی آمریکا-اتحادیه اروپا برای مقابله با چین

واشنگتن و بروکسل با ادعای تقویت اتحاد فراآتلانتیکی، برای نخستین بار چارچوبی را برای مذاکره پیرامون چالش‌های چین تعریف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مورگان اورتگاس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پیامی توئیتری از نخستین مذاکره آمریکا و اتحادیه اروپا با محور مقابله با چالش چین خبر داد.

طبق توافق مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چارچوب این مذاکرات از امروز دوم آبان تشکیل خواهد شد.

ادعا می‌شود این مذاکرات با هدف تقویت اتحاد فراآتلانتیکی شکل گرفته و هدف از آن مقابله با اقدامات پکن علیه منافع و ارزش‌های مشترک واشنگتن-بروکسل است.

این مذاکرات در حالی رقم می‌خورد که بورل پیشتر از بابت تضعیف رهبری آمریکا در سطح بین‌الملل انتقاد کرده و هشدار داده بود که توازن قدرت به نفع چین پیش می‌رود.

کد مطلب 5054522
مریم خرمایی

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