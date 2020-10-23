نیاز مترو تهران به ۵۰۰۰ میلیارد تومان بودجه تعمیرات

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شفیعی، در بازدید از مترو تهران، از عملکرد خوب شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه تقدیر کرد و گفت: نیاز شرکت مترو برای تعمیرات اساسی تا سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در حال بررسی راهکارهای کمک به مترو است.

وی در بازدید از قسمت های مختلف ایستگاه های خطوط یک، دو، چهار و پنج، پایانه های غرب(صادقیه) و جنوب(فتح آباد) و مراکز کنترل فرمان مترو تهران، با اشاره به دو مسئله اساسی ترافیک و آلودگی هوا که پایتخت با آن مواجهه است، افزود: تنها راه حل قطعی رفع معضل ترافیک تهران و شهرهای اقماری، مترو است.

شفیعی ادامه داد: از ۲۰ سال گذشته برای توسعه خطوط مترو کار شده‌ اما مسئله ای که از سمت دولت کمتر مورد توجه قرار گرفته بهره برداری از مترو است که اگر جدیت درآن نداشته باشیم به اثر بخشی لازم که مد نظر داریم نخواهیم رسید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به آمار و اطلاعاتی که در خصوص بهره برداری مترو در این بازدید ارائه شده بود اشاره کرد و گفت: تاکنون امکان استفاده از ظرفیت تمامی خطوط ساخته شده به وجود نیامده این در حالیست که بعد از دو دهه بهره برداری تجهیزات نیار به اورهال دارد و تا کنون نیز این کار اساسی انجام نشده است.

شفیعی ادامه داد: امروز از نزدیک وضعیت‌ بهره‌برداری را دیدم و امیدوارم بودجه اختصاصی برای شرکت بهره برداری‌ مترو تهران محقق شود.

وی تصریح کرد: در سازمان مدیریت برنامه ریزی استان تهران تاکنون بودجه ای برای بهره برداری تخصیص داده نشده‌ است.

شفیعی خاطرنشان کرد: با توجه به نگاهی که دولت به مترو دارد این کار محقق خواهد شد.

وی گفت: دانش تخصصی که در این مجموعه انباشته شده حاصل دو دهه تجربه متخصصین بهره برداری است که برای افزایش بازدهی نیاز به امکانات دارند.

شفیعی تصریح کرد: در شرایط فعلی مترو عملکرد خوب و قابل قبولی دارد و باید از آن تقدیر کرد.

در ادامه نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، گفت: ناوگان ریلی به تعمیرات‌ نیاز دارد و این موضوع بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته سعی کرده ایم زمان این تعمیرات از حد استاندارد عبور نکند.

نوبخت با اشاره به اینکه بعضی از قطارها به دلیل نیاز به تعمیرات متوقف هستند گفت: امیدواریم با مساعدتی که دولت دارد بودجه مورد نیاز اورهال قطارها تامین شود تا با همین ناوگان بخشی از نیاز شهروندان را تامین کنیم.

وی همچنین به اهمیت تعمیر نگهداری پله های برقی اشاره کرد و افزود: خرابی پله های برقی به اندازه خرابی قطارها برای ما مهم است. در حال حاضر بیش از ۹۰۰ پله برقی داریم که نگهداری جاری آنها را انجام می دهیم و راجع به اورهال آنها هم اقدام کردیم.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، گفت: بحث اوراق مشارکت که ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری ها آن را تضمین می کنند صرف زیر ساخت می شود امیدواریم هزینه های مورد نیاز برای بهره برداری نیز با توجه به نگاه مثبتی که دولت دارد محقق شود تا بتوانیم بودجه لازم را برای بخش اورهال ناوگان و پله برقی که اعداد سنگینی است را تامین کنیم.